Fuerte respaldo de Cornejo a las medidas anunciadas por Bullrich

Se van a identificar vehículos, conductores, y se incautará a todos aquellos que no estén bajo las normas de tránsito.

Si hay niños presentes, se dará la información al organismo competente y tendrán consecuencias. "Los niños tienen que estar en las escuelas, no en piquetes. Pueden protestar en la vereda, pero no en las calles. No queremos que los tomen como escudos", aseguró Bullrich.