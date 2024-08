Filtraron audio de Lourdes Arrieta a los gritos contra sus colegas

Las internas en La Libertad Avanza (LLA) quedaron expuesta una vez más luego de que trascendiera un audio grabado desde el interior de la escandalosa reunión que mantuvieron ayer los diputados en el Salón Blanco del Congreso . Allí se puede escuchar a Lourdes Arrieta , quien arremete a los gritos contra Martín Menem y Gabriel Bornoroni por no haberla “defendido” tras la polémica visita a represores en el penal de Ezeiza.

Escándalo en el oficialismo "No tiene los patitos en fila": gritos, denuncia penal y una diputada mendocina en el ojo de la tormenta

“No tuvieron los huevos para defenderme cuando me tenían que defender. Yo pedí explicaciones y no tuvieron los huevos. Martín Menem, mirame. No tuviste los huevos”, se escucha gritar a Arrieta.