Fernández Sagasti criticó con dureza a Cornejo tras la derivación de la denuncia que hizo en su contra

Pero las palabras más fuertes de Fernández Sagasti fueron contra Cornejo: "El delincuente del gobernador está usando dinero de los mendocinos para su festín electoral violeta, haciéndonos pagar tres veces las rutas nacionales, y la Justicia lo protege. ¿Todo muy normal en la Mendoza feudal, no? De todas maneras, no se hagan los rulos... La Justicia Federal no dijo que no hay delito, solo dijo que lo resuelva su exministro de Gobierno, Dalmiro Garay".