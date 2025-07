Cornejo, sobre la denuncia de Fernández Sagasti: "Están tapando el caos que es el PJ"

Tras la denuncia penal de Anabel Fernández Sagasti contra el gobernador Alfredo Cornejo por un acuerdo con la Dirección Nacional de Vialidad , el mandatario se defendió su gestión al asegurar que no está incumpliendo con ninguna norma y que el peronismo lo acusa para tapar el "caos" del Partido Justicialista (PJ).

" Vamos a contestar esa denuncia como corresponde , pero también vamos a dar nuestra versión. La primera es que hemos tomado rutas nacionales para invertir porque sino no se iban a hacer. Entonces, lo que la senadora está denunciando es que estamos trabajando en rutas que transitan los mendocinos , que son de jurisdicción nacional, pero que transitan los mendocinos. Es decir, por ejemplo, en el Acceso Sur, en la ruta 7, la 143, donde vamos a hacer una gran inversión a San Rafael", afirmó este martes el Gobernador.

"El segundo aspecto, por lo que leí de la denuncia que ha presentado, es que no ha hecho mucho esfuerzo el abogado que lo hizo. La denuncia dice estamos incumpliendo leyes provinciales y lo denuncia en la Justicia Federal . Eso es el ABC del Derecho. Hasta quienes no somos abogados sabemos que hay un tema de jurisdicción", dijo Cornejo.

Cornejo habló este martes al participar junto la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, acompañados por el titular del Iscamen, José Orts, de la entrega de las camperas que fueron confeccionadas por personas privadas de la libertad para el personal del Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza dentro del convenio con la empresa Xinca.

Alfredo Cornejo, contra las críticas del peronismo

Sobre los impuestos que se pagan y que no deberían cobrarse, según Fernández Sagasti, Cornejo respondió: "Efectivamente, hay impuestos nacionales que yo estoy reclamando hace mucho tiempo. No es nuevo que creemos que esos impuestos, si no van a invertir en rutas, que eliminen el impuesto a los combustibles, como está asignado, o que se lo pasen a las provincias. Eso lo sostengo desde hace varios años".

El gobernador no desaprovechó la oportunidad para apuntarle al peronismo. "Lo llamativo es que la senadora Anabel Fernández Sagasti es representante del kirchnerismo, que ha gobernado de los últimos 20 años, 16, y que en ese período se cayeron dos puentes en la ruta 40, y todavía no están terminados".

Respecto a la denuncia, Cornejo sostuvo: "Lo hacen porque están tapando el caos que es el Partido Justicialista de Mendoza, que es el principal partido de oposición, es realmente un descalabro, hace un tiempo a esta parte, de hecho en la última elección salieron terceros, están divididos, pero a la hora de oponerse a mi Gobierno están unidos".

Estado de rutas y peajes

"Las rutas que vamos a intervenir están destrozadas, no en el gobierno de Javier Milei, están destrozadas desde hace varios años que no tienen inversión, con lo cual nosotros vamos a invertir en esas rutas. Sí, con fondos provinciales. Sí, porque si no vamos a dejar que sigan deteriorándose", aseguró.

En cuanto a sus argumentos sobre por qué no está incumpliendo con ninguna norma, Cornejo aseguró: "Nosotros tenemos hoy un convenio con Vialidad Nacional donde nos autorizan a hacer obras, pero sigue siendo jurisdicción nacional los tramos que nosotros tomamos. Y lo tenemos aprobado en la Legislatura provincial".

Además, dijo que esperan un decreto del Poder Ejecutivo Nacional que está en trámite para que autorice a cobrar un sistema de peaje que va a ser el repago de la obra.

Qué denunció Fernández Sagasti contra Alfredo Cornejo

Estas declaraciones de dieron luego de que la senadora nacional por el Partido Justicialista presentara una denuncia penal contra Cornejo por presuntas irregularidades en el convenio firmado con la Nación, por el cual la Provincia tomará intervención en la reparación de rutas que son de jurisdicción de Vialidad Nacional. La legisladora sostuvo que este acuerdo podría constituir una malversación de fondos públicos, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública.

La senadora nacional aseguró que ese convenio por el cual la provincia deberá invertir unos U$S200 millones generará una doble carga para los contribuyentes locales ya que le otorga a la provincia la responsabilidad de mantener rutas que son de competencia nacional.