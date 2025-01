Elecciones 2025: cuántas bancas arriesga cada espacio y quiénes se van

El 2025 nos llevará nuevamente a las urnas. Todavía no está definido si serán 1, 2, cuatro o cuántas veces porque no hay certezas sobre lo que pasará con las PASO (si se eliminarán o no) y sobre si la provincia de Mendoza votará en la misma fecha que la Nación o si las elecciones 2025 serán desdobladas (aunque todo indica que será en simultáneo). En esta oportunidad se votará solo categorías legislativas, es decir diputados nacionales, diputados y senadores provinciales y concejales. En esta nota te contamos a quiénes se les termina el mandato.