Elecciones 2023: votó Vadillo y denunció compra de sufragios en Las Heras

El candidato a gobernador de Mendoza por el Partido Verde, Mario Vadillo, convocó esta mañana a la ciudadanía a ejercer su derecho al voto aunque no esté decidida: “Este es el día en que somos dueños plenos de nuestra decisión, el día en que podemos elegir, expresar nuestro acuerdo o nuestro enojo y hacer valer nuestra democracia y nuestros derechos”, afirmó tras emitir su voto en la Escuela Marchionatto, de Luján.

El candidato a gobernador y presidente del Partido Verde no dejó de mencionar los acontecimientos vividos en la previa electoral en el departamento de Las Heras: “Repudiamos absolútamente las prácticas amañadas y corruptas que se vieron ayer con la municipalidad repartiendo bolsones de comidas para conseguir votos, situación que mi candidato a vicegobernador, Emanuel Fugazzotto, filmó y denunció ante la Justicia Penal”.

Asimismo recordó que “le pedimos a la gente que se tome unos segundos para votar con la Boleta Única Papel, que preste atención para no cometer ningún error y que su voto valga y no termine siendo anulado. Acá no hay apuro, los votantes pueden y deben tomarse el tiempo necesario para votar”.

Mario Vadillo habló en primera persona

Votó Emanuel Fugazzotto y desestimó la "política sucia"

Emanuel Fugazzotto Partido Verde.jpeg Expectativa por los resultados.

El candidato a vicegobernador del Partido Verde por la Provincia de Mendoza, Emanuel Fugazzotto, cumplió con su deber ciudadano y emitió su voto este domingo de cara a las Elecciones 2023.

Fugazzotto, una vez llevado a cabo el acto eleccionario en la Escuela Cristo de la Frontera del departamento de Las Heras, lamentó “las jugarretas de la política sucia en Las Heras, donde la municipalidad andaba repartiendo comida para conseguir votos, lo que nos obligó a hacer la denuncia penal en la fiscalía”.

Siguiendo con el tema, Fugazzotto manifestó que “yo mismo pude ver y filmar como el director de Desarrollo Social de Las Heras, Carlos Montero, controlaba la carga de esos camiones con alimentos, con los que quieren torcer la decisión a los vecinos de pasan más necesidad”.

“Esperaba que hoy -continuó Fugazzotto- iba a estar aquí hablando de celebrar la democracia, del derecho a elegir pero me encuentro ayer con esto, con estas acciones bandidas, tramposas, motorizadas desde la Municipalidad de Las Heras para cooptar el voto, accionar que es un delito electoral”.

Fugazzotto concluyó que “ha sido muy dura la competencia política en Las Heras porque he tenido que soportar que me corten la luz de mi casa media docena de veces en los últimos 15 días, porque así juegan aquí y no les importa nada”.

La palabra del candidato

