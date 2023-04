Elecciones 2023: se profundizan las internas dentro del radicalismo

A diferencia de lo que ocurrió en otros comicios, las internas al oficialismo ya comenzaron a proliferar. No solo Alfredo Cornejo tendrá un competidor de su propio partido en la carrera para la Gobernación, sino que la situación se repite en algunos departamentos.

Así, en Las Heras el ex vicepresidente apuesta por Fabián “Oso” Tello, que rivalizará contra el titular del Concejo Deliberante de ese departamento, Martín Bustos, que es apoyado por el intendente Daniel Orozco. Antes aliados, el médico y el legislador nacional se alejaron el último tiempo y llevarán los postulantes más competitivos dentro del radicalismo, sin la confirmación de que el cornejismo lleve una figura propia como la de Andrés Lombardi.

Julio Cobos, Alfredo Cornejo, UCR - 227770 Cobos y Cornejo apoyan a diferentes precandidatos en las elecciones 2023. Foto: Cristian Lozano

En Rivadavia, el conflicto de la UCR es mayor debido a que habrá dirigentes que irán por dentro de Cambia Mendoza (Hernán Amat y el oficialista Mauricio Di Césare) y otros por fuera (el ex jefe comunal Ricardo Mansur).

General Alvear también suma internas, con Jorge Pérez como el elegido por Walther Marcolini y el ex senador Alejandro Molero (actual presidente del Iscamen) que no se bajó de sus aspiraciones y, hasta ahora, no hubo acuerdo para realizar una lista de unidad.

En Malargüe, se fortalece la búsqueda de reelección de Juan Manuel Ojeda (que es apoyado por Cobos) pero también surgieron posibles competidores, como el empresario Gustavo Miras (que aún no confirma si irá dentro de la coalición gobernante).

A nivel provincial, la interna de CM será entre todos radicales, Cornejo y Petri. El último ya armó un acto para el 27 de abril, al que Cobos fue invitado y le daría formalmente su apoyo en ese encuentro. Tras la salida de De Marchi del frente, la postulación del ex diputado nacional tomó más fuerza y también obtendría el acompañamiento de un sector del empresariado que participa políticamente de la coalición.