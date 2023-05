Elecciones 2023: Parisi e Ilardo difunden su plan de viviendas para jubilados

En el intercambio surgió la importancia de planificar la construcción de viviendas de acuerdo a las necesidades de cada grupo etario. “El problema hoy es que no se hacen viviendas, hace 8 años que están ejecutando lo que nosotros dejamos y no construyen casas ni elaboran proyectos. Cuando me fui del IPV dejamos 8500 viviendas entregadas, 7500 viviendas en construcción y 4500 que estaban listas en ese momento para licitar”, criticó Parisi.