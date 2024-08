El valor de la organización partidaria, el análisis de Cornejo sobre el caso Arrieta

“La particularidad de estos casos es que partidos que no están organizados adecuadamente toman decisiones -a la hora de conformar candidatos- que no tienen solvencia en el proceso ”, evaluó.

“Deberíamos mirar el proceso, (y entender) que es muy relevante que los partidos estén muy consolidados a la hora de la oferta electoral, de los planes, de las certidumbres. Hay que tomarse en serio la tarea de construir listas ” en épocas electorales, manifestó Cornejo.

Las críticas de Lourdes Arrieta a la conducción de La Libertad Avanza

Tras formar un monobloque denominado FE (Fuerzas del Cielo-Espacio Liberal), la legisladora salió con los tapones de punta contra la conducción de la que ahora es su exfuerza parlamentaria.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#AHORA | Lourdes Arrieta abandonó el bloque de Diputados de La Libertad Avanza antes de que la expulsen y conformó su monobloque "FE" El nuevo espacio se llama "Fuerzas del cielo - Espacio Liberal"" View this post on Instagram A post shared by Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza)

"Sigo referenciada y respetando la voluntad de nuestro Presidente; pero también siendo crítica, lo que no podía hacer adentro del bloque y podré hacerlo desde mi propio espacio", aseguró hoy en una entrevista. Además, señaló que sus compañeros la quisieron expulsar "porque dije la verdad, porque hablé".

"Rompí con el esquema de comunicación que tienen ellos, que es justamente no hablar, esperar que baje la espuma, no decir nada, dejar que todo pase, y eso va en contra de mis principios", explicó, y reveló que "desde el Ejecutivo siempre había un NN que me decía que me callara".

Lourdes Arrieta, salida de La Libertad Avanza.jpg Lourdes Arrieta fue expulsada de La Libertad Avanza y armó un monobloque en la Cámara de Diputados Foto: NA

Arrieta afirmó que dentro del bloque de LLA "hay mucho verticalismo. Mientras que Javier (Milei) nos dice 'no vengo a criar corderos, sino a despertar leones', acá los que somos leones alzamos la voz y nos quieren poner un bozal a toda costa si no hacemos lo que dice el presidente de la Cámara", señaló en referencia a Martín Menem.