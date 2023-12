El último decreto de Alberto Fernández antes de dejar el cargo

En su último día como presidente de la Nación, Alberto Fernández, firmó un decreto que fue promulgado este sábado 9 de diciembre en el Boletín Oficial a través del cual se garantiza la custodia de seguridad a todo ex mandatario/a fuera del país.

Este decreto establece que tanto Alberto Fernández como todos los demás ex presidentes de Argentina tendrán custodia de por vida cuando estén fuera del país, algo que anteriormente se limitaba a eventos dentro del territorio nacional.

Cabe destacar que el decreto abarca no sólo a ex mandatarios del país sino también a ex vicepresidentes y a los familiares directos de todos/as que podrán utilizar este beneficio sin un tiempo límite para su aplicación.

Con las firmas de Fernández y el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, la medida modifica los objetivos de Casa Militar, al reemplazar el artículo 2 del decreto 50/2019 firmado a pocos días de comenzar su gestión. La redacción de la norma suma como misión a los funcionarios del Poder Ejecutivo que ya cumplieron mandato.

“Proveer la seguridad del señor Presidente de la Nación, del Vicepresidente de la Nación, de los Ex Mandatarios y de sus familiares directos, como así también de la Casa de Gobierno, Residencia Presidencial de Olivos y otros lugares de residencia transitoria del señor Presidente de la Nación y de su familia”, indica el texto.