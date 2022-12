El radicalismo celebró la baja del desempleo y ponderó los planes de empleo locales

Natacha Eisenchlas, Senado, presidenta provisional, Legislatura, radicalismo Natacha Eisenchlas, presidenta provisional del Senado, valoró los planes de trabajo en Mendoza, tras conocer la baja del desempleo Foto: Prensa Legislatura de Mendoza

“Con la implementación de una serie de políticas públicas propias nuestra provincia pudo mejorar las condiciones de empleabilidad de los mendocinos y hoy los números reflejan una evolución positiva”, señaló en un comunicado de prensa.

La legisladora remarcó que los resultados positivos parten de “una administración con cuentas ordenadas que permiten invertir y promocionar en actividades económicas diversificadas; como los hidrocarburos, la industria audiovisual, la economía del conocimiento”, así como la reducción impositiva.

Respecto a que Mendoza se mantiene como la provincia con mayor tasa de desempleo de la región Cuyo, Eisenchlas señaló que es una situación que ocurre “tradicionalmente” sostenida por factores como la minería en San Juan y el empleo público en San Luis. Sin embargo, subrayó que desde diciembre de 2019 a septiembre de 2022, la Provincia se presentó como el territorio en el cual más bajó el índice de desocupación respecto a sus vecinos (-1,5 contra -0,5).

También desde el Senado, el presidente del bloque Cambia Mendoza -Martín Kerchner- manifestó que “a pesar de la crisis económica galopante y siendo subcampeones del mundo en inflación y demás, en Mendoza hacemos lo que está a nuestro alcance para suavizar el impacto nacional, por eso el 'Modo Mendoza' registra el valor más bajo de desempleo desde 2018”.

https://twitter.com/MartinKerchner/status/1605912431758147584 A pesar de la crisis económica galopante y siendo subcampeones del mundo en inflación y demás, en Mendoza hacemos lo que está a nuestro alcance para suavizar el impacto nacional, por eso el #ModoMendoza registra el valor más bajo de desempleo desde 2018. (hilo) — Martín Kerchner Tomba (@MartinKerchner) December 22, 2022

“Unas 13 mil personas dejaron de buscar de trabajo y hoy se encuentran activas en el mercado laboral. Para los de palabra fácil que dicen todo el tiempo que Mendoza no crece o no genera empleo, les digo: imaginen estos números de desempleo y pobreza si no gestionara las pocas herramientas que tiene el gobierno provincial”, evaluó el exministro de Hacienda.

El ministro de Economía y Energía, Enrique Vaquié, también se detuvo en los resultados de Enlace y Enlazados. “Falta muchísimo y no hay dudas que la crisis nacional complica, pero sabemos que este es el camino”, sintetizó.

“Si hay trabajo, hay expectativas de desarrollo, crecimiento y esperanza para nuestros jóvenes”, dijo -por su parte- el intendente de Godoy Cruz y presidente de la UCR en Mendoza, Tadeo García Zalazar, en una actividad junto a dirigentes partidarios en La Paz.