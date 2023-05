El ministro Víctor Fayad presentó la ley para controlar el gasto público

En términos más sencillos, un fondo anticíclico es un "manual" con instrucciones (con las respectivas sanciones) que dice que en épocas de bonanza se debe ahorrar para los tiempos de vacas flacas.

Según señala el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), "la conformación de un fondo fiscal contracíclico puede contribuir significativamente a reducir la volatilidad de la economía". "En esencia, este dispositivo depende de una regla fiscal que establece que cuando la economía crece por encima de lo que se considera normal, el gobierno debe ahorrar los ingresos fiscales excedentes en un fondo constituido para tal fin". Y "cuando la economía crece por debajo de lo establecido como normal, el gobierno —en vez de recortar su gasto por la merma de ingresos— toma los recursos faltantes del fondo acumulado en épocas de vacas gordas", explica.

El proyecto de reforma implica una serie de actualizaciones a una ley que tiene más de 20 años. "Creemos que la realidad nos obliga a modificarla y cristalizar todo lo que se ha hecho en los últimos años en materia de consolidación fiscal, como el superávit, el control del gasto corriente, el incremento en la inversión de infraestructura", señaló Fayad.

En líneas generales, el proyecto establece reglas de transparencia y numéricas "para que luego no haya prórrogas o suspensiones de artículos", destacó Fayad. Este punto no es menor ya que fueron varios los gobernadores que durante sus gestiones hicieron uso de estos vacíos. "Ayuda a planificar una gestión para que no sucedan cosas no habituales", advirtió.

Sobre las especificaciones del Fondo Anticíclico, la iniciativa propone que se constituya con el monto equivalente a una nómina salarial (medida al mes de noviembre de cada año), como piso. "La política de ahorrar para que gaste otro puede resultar antipática", sostuvo el funcionario sobre este instrumento. Además, precisa en qué situaciones se puede utilizar y cómo reintegrarlo.

En el caso de una etapa recesiva (que se considerará de este modo cuando haya una caída de recursos corrientes de más del 5% durante tres meses consecutivos), no será necesario la registración de este instrumento al cierre de cada ejercicio y se podrá utilizar lo acumulado.

Por otra parte, se establece la creación del Consejo Provincial de Responsabilidad Fiscal, que involucraría a la Provincia y los municipios, y -de aceptarse el pedido de algunos legisladores- a representantes de las Comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas Cámaras. "Creemos que esto nos va a ayudar a mantener estas buenas prácticas y generar un nuevo esquema de transparencia", señaló.

En general, hubo buena recepción del proyecto por parte de los legisladores presentes, aunque también hubo observaciones, críticas y pedidos concretos. Por parte del diputado Guillermo Mosso (Cambia Mendoza), solicitó un criterio "más rígido" para establecer el monto de la constitución del fondo anticíclico, a lo que Fayad dijo que podrían analizarse otros parámetros. La diputada Mercedes Llano (PD) tuvo hizo varias observaciones, entre ellas implementar las limitaciones de las reglas reglas de fin de mandato a años de elecciones de medio término; estas tienen que ver con la imposibilidad de contrataciones de personal, de servicios a largo plazo o endeudamiento, entre otras.

Llano también hizo énfasis en la necesidad de que se den a conocer de manera más precisa la cantidad de empleados públicos que tiene el Estado Provincial, algo en lo que viene insistiendo desde que asumió. En este punto coincidió la senadora Mercedes Derrache (PJ), a lo que sumó el pedido para que esté disponible la información respecto a los gastos más rápidamente, como así también de forma clara para la ciudadanía.

Y recalcó la obviedad que hace el proyecto sobre la constitución de este fondo anticíclico a los municipios, una sugerencia que fue tomada por Fayad, que se comprometió a añadir un artículos en los que se los invite a adherir ya que al tener autonomía no se los puede obligar.

Sobre esto hizo foco la diputada Verónica Valverde (PJ) pidiendo que se tengan en cuenta a la hora de establecer parámetros de responsabilidad fiscal a los municipios, las distintas realidades que viven los 18 departamentos, algo que también fue tomado por Fayad y aseguró que es el primer punto del temario establecido para el Consejo.