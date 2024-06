El Manuel Belgrano que Javier Milei no conoce

En estos días donde se discuten leyes como el RIGI, y se busca un país casi subsumido, el presidente de la Nación desvaría confundiendo la libertad de la Nación y las batallas de Belgrano con la del discurso libertario y de reivindicación de la dictadura; y no distingue juramento con promesa a la bandera de los estudiantes. No está de más recordar el Belgrano de sus escritos y actitudes, y no en la visión Billiken que utilizó el Presidente.