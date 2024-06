Milei confirmó la nueva fecha del Pacto de Mayo y amplió la convocatoria

El mandatario convocó a “que escribamos un nuevo capítulo en la historia del progreso argentino. Es fundamental que todos los que compartimos la causa de la libertad depongamos las anteojeras partidarias, nos desprendamos de nuestros intereses particulares y trabajemos juntos”.

El paralelismo de las fechas patrias con el contexto político actual

En un moderado discurso, el mandatario destacó la figura de Manuel Belgrano, al que definió como “un maximalista de la libertad” y un “ejemplo de austeridad y honradez en el ejercicio de la función pública”, y tras un breve racconto histórico realizó algunos paralelismo con la actualidad.

“El Gobierno de Buenos Aires rechazó y le pidió que izara otra bandera porque el Gobierno de Buenos Aires aún no hablaba de independencia, no hablaba de un país libre, sino de un gobierno autónomo de las autoridades virreinales, pero fiel a la corona, a Fernando VII", planteó, y aclaró: "En consecuencia, no querían mandar un mensaje diplomático equivocado, querían cuidar las formas, como algunos les gusta hoy. Guiados por el miedo porque aún no se animaban a ser libres”.

En la misma línea, continuó: “Pero a Belgrano le importó un rábano las órdenes de las elites porteñas y llevó su insignia a las batallas. No esperó la autorización de nadie e hizo lo que esperaba correcto, algo que se ha convertido en una sana costumbre en el interior del país cuando las decisiones de los políticos de Buenos Aires son excesivas e infundadas”, remarcó el mandatario.

Javier Milei, Maximiliano Pullaro, Rosario, Día de la Bandera Javier Milei encabezó un corto discurso en su paso por Rosario Foto: NA

“La Libertad no pide permiso, se impone. No se esperan las órdenes de ningún burócrata que especula qué conviene y qué no. La libertad es un instinto innato de ser argentino porque es ineludible, por más que unos pocos se resistan o la quieran contener”.

En un paralelismo con algunas de sus premisas contra lo que suele denominar “la casta política”, remarcó: “Belgrano, como tantos otros, tuvo que enfrentarse a las porosas manos de los políticos. Murió pobre, sin poder cobrar el dinero que el Estado le debía en concepto de general”.

“Nunca le pagamos correctamente por el servicio que había prestado. No es un invento de las últimas décadas que los políticos le falten el respeto a los uniformados que ponen el cuerpo por la patria sino una tradición lamentable que debemos terminar”, sostuvo. Debajo del atril, ubicado a unos metros, el ministro de Defensa, Luis Petri, aplaudía sus palabras.

El reclamo de Maximiliano Pullaro a Javier Milei en Rosario

A su turno, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se mostró en sintonía con las recetas de ajuste fiscal libertarias, y tras agradecer a los funcionarios nacionales por la asistencia a la ciudad de Rosario, azotada por las bandas narco, reclamó fondos para las provincias.

“Señor presidente, mire a este país y al interior productivo que nos faltan obras de infraestructura para desarrollarnos y para poder desplegar todo el potencial que tiene nuestro país ”, le pidió mientras Milei lo escuchaba y concentraba su atención en el mango del bastón de mando.

Maximiliano Pullaro y Javier Milei.jpg Foto: NA

Inmediatamente fue silbado por algunos de los ciudadanos presentes mientras que un pequeño sector aplaudía sus palabras.

Necesitamos federalismo Necesitamos federalismo

Sin dar lugar a las reacciones, el radical continuó: “Por supuesto que necesitamos equilibrio fiscal, desde las provincias acompañamos el esfuerzo del gobierno nacional, pero también necesitamos desarrollo económico, crecimiento y unificar nuestro sistema educativo con el productivo. Necesitamos federalismo”.

“Santa Fe es el campo, la industria, el comercio, el rio, nuestro puerto, pero también las universidades. Es el conocimiento que necesita el país para cambiar y salir adelante”, concluyó.

Javier Milei parte nuevamente a Europa: su agenda

Pese a haber regresado al país hace días, Milei arma nuevamente sus valijas y vuelve a Europa. En la segunda etapa de su gira internacional atenderá compromisos en España, Alemania y República Checa.

La intención del mandatario es que la delegación libertaria parta rumbo España este jueves a las 19 (hora argentina), con la idea de aterrizar el viernes 21 de junio en la Ciudad de Madrid.

Javier Milei en España.jpg Javier Milei vuelve a España tras su controvertido paso por el país europeo semanas atrás

Como primera actividad, a las 14, se reunirá con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , quien lo condecorará con la Medalla Internacional de la Comunidad madrileña.

, quien lo condecorará con la Medalla Internacional de la Comunidad madrileña. Por la tarde, será premiado por el Instituto Juan de Mariana en el marco de la Cena de la Libertad en el Casino de Madrid , durante la Semana de la Libertad. Está previsto que brinde un discurso de 30 minutos junto al profesor Jesús Huerta de Soto , y a otros referentes del ámbito académico.

, durante la Semana de la Libertad. Está previsto que brinde un discurso de 30 minutos junto al profesor , y a otros referentes del ámbito académico. Al día siguiente, partirá rumbo a Hamburgo , en la República Federal de Alemania, donde será galardonado con la medalla Hayek, que se otorga en referencia al Nobel de economía Frederic von Hayek, y también disertará durante 50 minutos.

, en la República Federal de Alemania, donde será galardonado con la medalla Hayek, que se otorga en referencia al Nobel de economía Frederic von Hayek, y también disertará durante 50 minutos. Berlín será la segunda parada en el itinerario alemán del mandatario. Allí se esperaba un encuentro con el canciller de la República Federal de Alemania, Olaf Scholz , pero este miércoles fue dada de baja por el gobierno de ese país. La administración alemana dijo que será una “corta visita de trabajo” entre ambas delegaciones, según la portavoz del Ejecutivo alemán, Christiane Hoffmann . La funcionaria de Scholz reveló que inicialmente estaba programado un recibimiento con honores militares en la Cancillería, una reunión bilateral y una posterior rueda de prensa, que ahora no se concretará.

, pero este miércoles fue dada de baja por el gobierno de ese país. La administración alemana dijo que será una “corta visita de trabajo” entre ambas delegaciones, según la portavoz del Ejecutivo alemán, . La funcionaria de Scholz reveló que inicialmente estaba programado un recibimiento con honores militares en la Cancillería, una reunión bilateral y una posterior rueda de prensa, que ahora no se concretará. Finalmente, el lunes 24 de junio el jefe de Estado viajará a Republica Checa para entrevistarse con el Primer Ministro, Petr Fiala (10.30) y reunirse con empresarios en Praga.

para entrevistarse con el Primer Ministro, (10.30) y reunirse con empresarios en Praga. En horas del mediodía, recibirá el Premio del Instituto Liberal, en una ceremonia que tendrá lugar el Palacio Zofin de la capital checa, por su contribución al desarrollo del pensamiento liberal.

de la capital checa, por su contribución al desarrollo del pensamiento liberal. Como última actividad de la gira, visitará en privado al Presidente de la República Checa, Petr Pavel, en la previa a la vuelta al país.

