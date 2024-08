El macrista mendocino que trabaja para Milei defendió el veto a las jubilaciones

Puso como ejemplos de la buena relación entre el actual mandatario y quien lo fue entre 2015 y 2019, el propio (y curioso) tuit que publicó el fundador del PRO tras la sanción de la Ley, y la cena que compartieron ambos horas después, para disminuir tensiones.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/mauriciomacri/status/1827082779726647435&partner=&hide_thread=false A pesar de que algunos senadores del PRO decidieron votar en contra de los artículos más gravosos de la ley de aumento de las jubilaciones, pero a favor del proyecto en general—contradiciendo la postura de los diputados del PRO, quienes rechazaron la ley en su totalidad—el… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) August 23, 2024

“L o importante es la línea orgánica partidaria, y Mauricio fue muy claro: el equilibrio fiscal no está en dudas en la Argentina ”, aseveró ante la consulta de Sitio Andino. Sobre la posición de los senadores que respaldaron la nueva fórmula jubilatoria, evaluó que los legisladores “no son las Fuerzas Armadas”, en cuanto a que no obedecen órdenes y tiene vuelo propio.

En cuanto al veto, De Marchi defendió los argumentos de Milei respecto a que no avalará “nada que comprometa el equilibrio fiscal” y tildó a la iniciativa que aprobó el Congreso como “demagógica, que no le suma a los jubilados” y atenta contra “un presupuesto ordenado”.

La “batalla cultural” y la autocrítica para lograr acuerdos en el Congreso

No obstante, De Marchi reconoció que “hay temas por corregir” en relación a la comunicación para que la voluntad del oficialismo sea mayoritaria en el Parlamento, como ocurrió -por ejemplo- con el fondeo extraordinario a la SIDE.

“Seguramente faltó una mayor explicación. Hay una franca minoría por parte de La Libertad Avanza en ambas cámaras; evidentemente cuesta, y se va en contra de una cultura política siempre de frenar, de obstaculizar, de romper”, analizó el lujanino.

Diputados Congreso El cargo de Omar De Marchi funciona como nexo entre el Congreso y el Poder Ejecutivo

En ese sentido, apeló a una de las frases gatillo del oficialismo sobre la deliberación pública argentina. “Hay que construir, hacia adelante, una alternativa fuerte de lo que debe ser la batalla cultural de las ideas de la libertad”.

“El Presidente no solamente está haciendo un esfuerzo titánico para controlar y eliminar la inflación, no emitir, no tomar crédito, no aumentar impuestos, sino que encima está dando una muy fuerte batalla cultural”, opinó.

Omar De Marchi negó que su cargo en el Gobierno esté en duda

Uno de los trascendidos del último tiempo fue que el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ordenó la salida del mendocino de la Secretaría Parlamentaria. Incluso se dijo que desde Casa Rosada se bajó línea para que el cargo directamente sea suprimido.

De Marchi desmintió esas versiones y aseguró que se trató solo de “trascendidos de mala fe, porque nunca estuvo en duda (la permanencia en el puesto)”.

En cuanto a cuáles son sus funciones, explicó que “es una tarea muy parlamentaria, más dura que política ”. Detalló que a su oficina ingresan todos los pedidos de informe que se aprueban en el recinto y “toda la interacción formal del Congreso con el Poder Ejecutivo”.

Relató que a su lado trabaja un equipo de más de 100 personas para la coordinación de ese nexo entre ambos poderes y subrayó que en el último tiempo la labor se enfocó en la visita de Francos al Congreso, prevista para el próximo 4 de septiembre. “Se han respondido más de 3.500 preguntas”, puntualizó.