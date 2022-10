El Gobierno quiere que Manzur se tome licencia para acompañar a Alberto Fernández

Consultado por la sucesión de Juan Manuel Olmos, actual vicejefe de Gabinete de Manzur y ex jefe de asesores de Fernández, el mandatario aclaró: "Olmos es el segundo de él. No lo sé. Espero que Manzur me acompañe, pedirá licencia durante esos meses, veremos cómo lo arreglamos".

Osvaldo Jado-Juan Manzur es la fórmula ya diseñada en la cabeza del ex ministro de Salud que busca cosechar una buena elección provincial que le permita catapultarse en 2023.

Desde su entorno lo ven presidenciable lo justifican al asegurar que tiene lo que muchos no: muy buena relación con empresarios y sindicalistas, fue gobernador, vice, ministro, y por sobre todas las cosas, es un candidato del interior en esta cruzada por una Argentina federal.

Para eso, Manzur sabe que tiene que despegarse de la imagen negativa del Gobierno, y en eso trabaja todos los fines de semana. Llegado el viernes, viaja a Tucumán para avanzar en el armado local con su actual gobernador, con quien logró recomponer relaciones.

Tras su desembarco en la jefatura de Gabinete, el ex gobernador se mostró activo, iniciaba sus jornadas laborales a las 7:00 y dejaba trascender una agenda de actividades que ocupaba todo su día.

Sus reuniones quincenales arrancaban temprano y asistían el grueso de los ministros más importantes de la estructura. El Presidente, ante la hiperactividad del sucesor de Santiago Cafiero en la administración, le bajó el pulgar y Manzur debió desacelerar la intensidad con la que había asumido. Hoy, sueña con que su titular de ministros participe de las elecciones locales en mayo, y vuelva a los despachos de Balcarce 50 para acompañarlo durante el último tramo de la gestión.

Fuente: NA