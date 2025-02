El Gobierno nacional asegura que no hay recortes en salud: "El objetivo es terminar con los intermediarios"

El Ministerio de Salud, Mario Lugones, manifestó que en su cartera no hay desfinanciamiento y se busca "reordenar un sistema en decadencia".

Lugones sostuvo que desde que asumió como funcionario se propusieron " reordenar un sistema que estaba en decadencia" y explicó: "Después de muchísimos años de parches y emergencias, no había margen para seguir haciendo lo mismo" .

" Se necesitaba reordenar por completo el sistema. Y eso es lo que estamos haciendo ", precisó en su cuenta de X (ex Twitter).

"En política no todo vale. Tenemos claro que siempre que impulsamos cambios en el sistema de salud y tocamos intereses puede llegar a haber una reacción de quienes pierden privilegios, pero creemos que hay límites y que no todo vale. Con la salud de los argentinos no se puede ni se debe mentir para hacer política", señaló.