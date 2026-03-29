Sin respiro: las cuotas de prepagas aumentan otra vez y acumulan fuerte suba

El costo de la medicina prepaga vuelve a subir en abril y profundiza la presión económica sobre los usuarios. Con incrementos en torno al 2,9% , las empresas trasladan la suba de costos médicos y operativos a las cuotas mensuales, en línea con la inflación.

El esquema actual responde a la libertad de precios que rige para el sector, lo que permite a cada compañía definir sus aranceles según la evolución de sus costos operativos . En este escenario, las subas mensuales se vienen alineando con los índices del INDEC , trasladando de manera casi directa la inflación a las cuotas de los usuarios.

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Para abril, varias de las principales compañías ya confirmaron los aumentos. Entre ellas se encuentran OSDE, Swiss Medical, Galeno, Sancor Salud y Avalian , cuyos ajustes coinciden en su mayoría con el 2,9% , en línea con el último dato de inflación mensual.

El aumento no solo impacta en la cuota mensual , sino que también puede trasladarse a copagos, consultas médicas y órdenes , dependiendo del plan contratado. Desde el sector explican que estas subas responden al incremento en los insumos médicos , muchos de ellos importados, además de la actualización de honorarios profesionales y el alza en los costos de clínicas y centros de diagnóstico.

Los datos corresponden a los valores publicados por prepagas en el sitio web de la Superintendencia de Servicios de Salud.

En términos interanuales, las cuotas acumulan un incremento promedio del 28,7%, lo que evidencia la presión sostenida sobre el sistema de salud privada. Frente a este escenario, crece la preocupación de los usuarios: seis de cada diez afiliados analizaron cambiar de plan o buscar opciones más económicas en los últimos meses.

A pesar de esto, el pase al sistema público de salud o a obras sociales sindicales sigue siendo una alternativa minoritaria. Para la mayoría, mantener el acceso a su cartilla médica y a profesionales de confianza continúa siendo una prioridad, incluso en un contexto de aumentos constantes.

Desde julio del año pasado, las empresas están obligadas a informar sus cuadros tarifarios a la Superintendencia de Servicios de Salud, con el objetivo de brindar mayor transparencia. Sin embargo, en la práctica, el margen de decisión para los afiliados sigue siendo limitado ante ajustes que se repiten mes a mes.

Medicina prepaga: cuánto aumentan las cuotas en abril

Entre los incrementos confirmados para abril, se destacan:

Hospital Italiano: 2,7%,

OSDE: 2,9%,

Galeno: 2,9%,

Swiss Medical: 2,9%,

Omint: 2,9%,

Avalian: 2,9%,

Hospital Alemán: 2,9%,

Sancor Salud: 2,9%.

De esta manera, el sistema de medicina prepaga en Argentina continúa ajustándose mes a mes, en una dinámica que sigue de cerca la evolución de la inflación y que mantiene en alerta a los usuarios por el impacto en su economía cotidiana.