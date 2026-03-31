Operativos de salud en la Ciudad de Mendoza: dónde y cuándo atenderse gratis durante abril

En abril , se realizarán operativos integrales de salud comunitaria en distintos puntos de la Municipalidad de Mendoza . Estas acciones resultan fundamentales porque acercan servicios sanitarios a los territorios, reducen barreras de acceso y fortalecen la prevención, especialmente en personas sin cobertura social .

Es que la Municipalidad de Capital , conducida por Ulpiano Suarez , sostiene su compromiso con el bienestar de la comunidad, entendiendo la salud como un derecho y una política pública esencial. A través de sus programas territoriales, impulsa un modelo de atención cercano, preventivo y accesible. El objetivo es que cada vecino y vecina pueda cuidarse a tiempo y mejorar su calidad de vida .

Uno de los principales operativos se desarrollará del 7 al 10 de abril en la cancha La Olla, en el barrio La Favorita. La atención comenzará con la entrega de turnos a partir de las 8.30 horas, hasta completar cupos, y será requisito indispensable presentar DNI. Esta iniciativa busca fortalecer la estrategia de Atención Primaria de la Salud , garantizando el acceso a controles y prestaciones básicas.

Durante estas jornadas se brindarán servicios de control de crecimiento y desarrollo para niños y niñas de 1 a 14 años, controles clínicos de rutina, atención odontológica para niños y adultos y vacunación según el Calendario Nacional Obligatorio , incluyendo la antigripal para grupos de riesgo.

Vacunación antirrábica y desparasitación para tu mascota

Además, los días 8 y 10 de abril se ofrecerá servicio veterinario con vacunación antirrábica y desparasitación, mientras que el 8 y 9 se realizarán estudios de Papanicolaou, test de VPH y consejería en salud sexual y reproductiva.

Asimismo, el cronograma continuará en otros barrios de la Ciudad con nuevas intervenciones territoriales. En todos los casos, la entrega de turnos será a partir de las 8.30 horas, hasta completar cupos disponibles.

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Cronograma de operativos de la Municipalidad de Mendoza

Del 14 al 17 de abril – Barrio Escorihuela (MA C8 – La Favorita)

Del 21 al 24 de abril – Barrio San Martín (MB C26, calle Algarrobo entre Las Moras y Los Cerezos)

Días 28, 29 y 30 de abril – NIDO (calle Aldo Giordano s/n), Barrio Flores Oeste

Prestaciones a realizar:

Control de crecimiento y desarrollo (niño sano): niños y niñas de 1 a 14 años

Control clínico de rutina (no pacientes crónicos)

Vacunación según Calendario Nacional Obligatorio y antigripal (solo grupos de riesgo)

Obstetricia (martes y miércoles): toma de muestras para Papanicolaou y test de VPH, y consejería en salud sexual y reproductiva

Desde el municipio se destaca la importancia de la participación comunitaria en estas acciones. Realizar controles periódicos es una práctica clave de autocuidado que contribuye directamente a mejorar la calidad de vida. Estos operativos están pensados para acompañar, prevenir y fortalecer una comunidad más sana y protegida.