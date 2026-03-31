Operativos de salud en la Ciudad de Mendoza: dónde y cuándo atenderse gratis durante abril

En abril, se realizarán operativos integrales de salud comunitaria en distintos puntos de la Municipalidad de Mendoza. Estas acciones resultan fundamentales porque acercan servicios sanitarios a los territorios, reducen barreras de acceso y fortalecen la prevención, especialmente en personas sin cobertura social.
Es que la Municipalidad de Capital, conducida por Ulpiano Suarez, sostiene su compromiso con el bienestar de la comunidad, entendiendo la salud como un derecho y una política pública esencial. A través de sus programas territoriales, impulsa un modelo de atención cercano, preventivo y accesible. El objetivo es que cada vecino y vecina pueda cuidarse a tiempo y mejorar su calidad de vida.
Uno de los principales operativos se desarrollará del 7 al 10 de abril en la cancha La Olla, en el barrio La Favorita. La atención comenzará con la entrega de turnos a partir de las 8.30 horas, hasta completar cupos, y será requisito indispensable presentar DNI. Esta iniciativa busca fortalecer la estrategia de Atención Primaria de la Salud, garantizando el acceso a controles y prestaciones básicas.
Durante estas jornadas se brindarán servicios de control de crecimiento y desarrollo para niños y niñas de 1 a 14 años, controles clínicos de rutina, atención odontológica para niños y adultos y vacunación según el Calendario Nacional Obligatorio, incluyendo la antigripal para grupos de riesgo.
Vacunación antirrábica y desparasitación para tu mascota
Además, los días 8 y 10 de abril se ofrecerá servicio veterinario con vacunación antirrábica y desparasitación, mientras que el 8 y 9 se realizarán estudios de Papanicolaou, test de VPH y consejería en salud sexual y reproductiva.
Asimismo, el cronograma continuará en otros barrios de la Ciudad con nuevas intervenciones territoriales. En todos los casos, la entrega de turnos será a partir de las 8.30 horas, hasta completar cupos disponibles.
Cronograma de operativos de la Municipalidad de Mendoza
Del 14 al 17 de abril – Barrio Escorihuela (MA C8 – La Favorita)
Del 21 al 24 de abril – Barrio San Martín (MB C26, calle Algarrobo entre Las Moras y Los Cerezos)
Días 28, 29 y 30 de abril – NIDO (calle Aldo Giordano s/n), Barrio Flores Oeste
Prestaciones a realizar:
Control de crecimiento y desarrollo (niño sano): niños y niñas de 1 a 14 años
Control clínico de rutina (no pacientes crónicos)
Vacunación según Calendario Nacional Obligatorio y antigripal (solo grupos de riesgo)
Obstetricia (martes y miércoles): toma de muestras para Papanicolaou y test de VPH, y consejería en salud sexual y reproductiva
Desde el municipio se destaca la importancia de la participación comunitaria en estas acciones. Realizar controles periódicos es una práctica clave de autocuidado que contribuye directamente a mejorar la calidad de vida. Estos operativos están pensados para acompañar, prevenir y fortalecer una comunidad más sana y protegida.