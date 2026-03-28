28 de marzo de 2026
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Sitio Andino
Malargüe

Malargüe impulsa el bienestar animal con un curso de herrado de nivel internacional

Se abordarán técnicas clave para prevenir lesiones y mejorar la pisada de los caballos en el capacitación que realizar Pedro Pechar en Malargüe.

Llega a Malargüe Pedro Pechar, herrador Mustang.

Llega a Malargüe Pedro Pechar, herrador Mustang.

 Por Claudio Altamirano

Malargüe será sede de una formación clave en herrado equino del 10 al 12 de abril, enfocada en el bienestar animal. El curso contará con la presencia del especialista Pedro Pechar y abordará técnicas correctivas y terapéuticas para mejorar la salud y el desempeño de los caballos.

En un contexto donde el cuidado animal gana cada vez más relevancia, el departamento de Malargüe se prepara para recibir una nueva instancia de formación orientada al bienestar equino. La propuesta apunta a profundizar conocimientos sobre herrado, una práctica fundamental para la salud de los caballos, especialmente en zonas con terrenos exigentes.

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La iniciativa es promovida por el prestador turístico Alberto Albino, quien ha impulsado en reiteradas ocasiones la llegada de capacitaciones vinculadas al manejo responsable de equinos, incluyendo cursos de doma racional, basados en la comprensión del comportamiento natural del animal.

Embed - CURSO DE HERRAJES TERAPÉUTICOS Y CORRECTIVOS

Llega a Malargüe el reconocido herrador Pedro Pechar

En diálogo con SITIO ANDINO, Alberto Albino destacó la importancia de esta nueva capacitación es una gran oportunidad para que la gente pueda aprender a herrar y, sobre todo, cuidar mejor a sus animales, expresó. Además, remarcó que el oficio del herrador puede convertirse en una salida laboral, con creciente demanda en ámbitos rurales y turísticos.

El curso será dictado por Pedro Pechar, reconocido a nivel nacional e internacional por su experiencia en técnicas modernas de herrado, incluyendo abordajes correctivos y terapéuticos. Estas herramientas resultan fundamentales para tratar afecciones o mejorar la pisada de caballos que desarrollan actividades deportivas o de trabajo.

La importancia del herrado para el bienestar animal

Albino explicó que la capacitación estará organizada en distintos niveles, permitiendo la participación tanto de principiantes como de personas con experiencia previa. El herrado correctivo y terapéutico es clave, sobre todo en caballos que practican deportes o manejo de riendas, donde muchas veces una mala pisada puede generar lesiones, indicó.

Finalmente, subrayó que esta instancia formativa resulta especialmente valiosa para pobladores rurales y prestadores turísticos que realizan cabalgatas, teniendo en cuenta las características del suelo malargüino, mayormente duro y pedregoso. En ese sentido, el uso adecuado de herraduras no solo mejora el rendimiento del animal, sino que garantiza su bienestar y calidad de vida.

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