Salud en alerta: adultos mayores saturan el área de Traumatología en Mendoza. Imagen creada por IA

El sistema de Salud pública de la provincia de Mendoza atraviesa un estado de alerta por la saturación de sus efectores, con un foco de conflicto: el servicio de Traumatología . Esta especialidad es la más crítica, desbordada por una demanda que no encuentra respuestas en el sector privado y que tiene a los adultos mayores como los principales afectados.

Días atrás, el ministro de Salud, Rodolfo Montero , admitió la gravedad del escenario operativo. "Es una de las especialidades más demandadas de la provincia, sobre todo por los adultos mayores que tienen PAMI y que se han volcado al servicio público para su atención", señaló.

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Según el funcionario, el "cuello de botella" actual se manifiesta en la falta de camas y en la demora en la entrega de prótesis, lo que ralentiza las cirugías y bloquea la rotación hospitalaria.

Para intentar revertir este colapso en Traumatología, el ministro de Salud anticipó que la provincia avanza en la implementación de un Banco de Prótesis .

"El objetivo es centralizar la compra y distribución de insumos (como clavos, placas y prótesis) para reducir los tiempos burocráticos", refirió el funcionario.

Con esta medida, Salud busca agilizar los procedimientos quirúrgicos, permitiendo que los pacientes reciban el alta más rápido y liberen las camas para nuevas urgencias.

traumatología slaa de espera Salud busca agilizar los procedimientos quirúrgicos, permitiendo que los pacientes reciban el alta más rápido. Imagen creada con IA

"Hoy estamos trabajando en este banco que nos va a permitir liberar profesionales para las consultas", explicó Montero.

El impacto de la crisis: 10.000 pacientes nuevos por mes

La saturación de Traumatología es el síntoma más agudo de un problema macro que afecta a toda la salud estatal. Tras un 2024 con un aumento del 15% en la demanda y un 2025 estable, este 2026 registra un salto del 20% en las consultas generales interanuales.

El motivo es económico: el encarecimiento de las prepagas y el cobro de coseguros empujan a más de 10.000 personas por mes a abandonar su cobertura privada para atenderse en hospitales públicos.

El impacto es dispar pero contundente: en el Hospital Lagomaggiore, la atención creció un 40% en solo un año.

hospital lagomaggiore.jpg El hospital Lagomaggiore registra un salto del 20% en las consultas generales interanuales. Foto: Yemel Fil

"El sistema está configurado para que el sector público atienda al 50% de los mendocinos y el privado a la otra mitad. Si la gente se sigue volcando al público, el problema será grave ya que se saturará el sistema", concluyó el ministro, advirtiendo sobre la necesidad de equilibrar la respuesta sanitaria ante una crisis que no parece dar tregua.