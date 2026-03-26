El Municipio de San Rafael impulsa espacios de contención para pacientes con fibromialgia

El Municipio de San Rafael , a través de su área de Salud , continúa fortaleciendo las acciones de acompañamiento destinadas a personas con fibromialgia , una patología compleja que afecta distintos sistemas del organismo y cuyos síntomas varían según cada paciente.

En este marco, se pondrá en marcha un ciclo de talleres y encuentros gratuitos en el Centro Modular de Salud, como resultado de un trabajo sostenido junto a vecinos y grupos vinculados a la temática.

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La iniciativa tiene como objetivo generar espacios de información, contención y acceso equitativo a la atención , con actividades abiertas a toda la comunidad.

Las actividades se desarrollarán los días jueves, con una frecuencia quincenal , en un espacio especialmente acondicionado para garantizar privacidad y comodidad a los participantes.

El primer taller se realizará este jueves 26, de 16.00 a 18.00 horas, y contará con la participación de una profesional en nutrición, quien abordará aspectos clave relacionados con la alimentación y el manejo de la enfermedad.

Redes de apoyo y contención en salud

Además de las charlas informativas, el ciclo incluirá instancias de intercambio entre los participantes, promoviendo la escucha activa, la contención emocional y la construcción de redes de apoyo entre personas que conviven con esta condición.

De esta manera, el municipio busca no solo brindar herramientas prácticas, sino también fortalecer el acompañamiento integral frente a una problemática de salud que requiere abordajes interdisciplinarios.