Alarma por la salud de Rosalía: tuvo que ser internada tras suspender un show en vivo

Por Analía Martín







La estrella internacional Rosalía vivió un momento dramático este miércoles durante su presentación en la ciudad de Milán, en el marco de su esperada gira mundial Lux Tour. La cantante catalana se vio obligada a interrumpir su concierto a la mitad debido a una descompensación física que terminó con su internación de urgencia.

La velada transcurría en una aparente normalidad en el Unipol Forum hasta que el cuerpo le dijo basta. La propia artista confesó ante el público, con lágrimas en los ojos, que venía sufriendo vómitos y un fuerte dolor abdominal desde antes de salir a escena por una intoxicación alimentaria.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por FLEEK MAG (@fleek_mag_) El drama en el show de Italia A pesar de su profesionalismo, la cantante solo pudo completar trece de las veinticinco canciones previstas en su setlist. "He intentado seguir por todos los medios, pero estoy realmente mal y no puedo hacerlo", explicó visiblemente afectada antes de retirarse definitivamente del escenario.

Rosalía con la pálida El mensaje de Rosalía desde la ambulancia Horas después del susto, la catalana buscó llevar tranquilidad a sus millones de seguidores con una publicación en sus historias de Instagram. En la imagen se la pudo ver recostada en la camilla de la ambulancia, todavía bajo observación pero con un gesto positivo hacia la cámara.

Rosalía con la pálida Rosalía llevó tranquilidad a sus fans después de cancelar su show "Me siento mejor. Muchas gracias por todo el amor y la comprensión de todos los que estuvieron ayer", escribió para calmar las aguas. Aunque su evolución es favorable, el equipo médico sigue de cerca su estado para confirmar si podrá retomar la gira el próximo lunes en Madrid.

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