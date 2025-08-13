Ministerio de Capital Humano

El gobierno nacional anunció un aumento salarial para el personal universitario

Las universidades públicas realizan un paro que comenzó el lunes y finalizaría el viernes. De cuánto es el incremento salarial.

"El Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, estableció un aumento del 7,5% de los salarios para los docentes y no docentes de las universidades nacionales entre septiembre y noviembre. Además, percibirán sumas fijas excepcionales de $25.000 por cargo", informaron desde la cartera que dirige Sandra Pettovello.

Además, aclararon que "con los salarios del mes de agosto se percibirá 3,95%". "Desde el inicio de la gestión, el gobierno nacional fortaleció las transferencias a las universidades nacionales, consolidando una política orientada a garantizar su funcionamiento y desarrollo", indicó el Gobierno.

Reclamo de los trabajadores por los salarios

Según Conadu Histórica, el paro de una semana se realiza debido a que "gran parte de la docencia cobra sueldos que no cubren la canasta básica de $1.128.938".

Además, ejemplificaron: "Un cargo de auxiliar de dedicación exclusiva (40 horas por semana) tiene un salario básico de $743.063".

De acuerdo al gremio, "desde que asumió Milei, los salarios docentes universitarios y preuniversitarios sufrieron la mayor caída en la historia. Hubo 10.000 renuncias y quedan vacantes sin cubrir".

Por Carla Canizzaro
