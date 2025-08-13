El gobierno nacional anunció un aumento salarial para el personal universitario

Mientras las universidades nacionales realizan un paro que se extendería hasta el viernes, elgobierno nacional anunció un incremento de salario para el personal docente y no docente. El reclamo de los trabajadores se debe a que desde que asumió Javier Milei no hay paritarias y no hubo aumentos en los últimos dos meses, según publicó la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (Conadu Histórica).
"El Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, estableció un aumento del 7,5% de los salarios para los docentes y no docentes de las universidades nacionales entre septiembre y noviembre. Además, percibirán sumas fijas excepcionales de $25.000 por cargo", informaron desde la cartera que dirige Sandra Pettovello.
Además, aclararon que "con los salarios del mes de agosto se percibirá 3,95%". "Desde el inicio de la gestión, el gobierno nacional fortaleció las transferencias a las universidades nacionales, consolidando una política orientada a garantizar su funcionamiento y desarrollo", indicó el Gobierno.