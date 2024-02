El gobierno dejó de entregar medicación a pacientes con cáncer o enfermedades raras

" No se abrieron más las puertas por lo que no podemos atender a la gente ", sostuvo la dirigente sindical a raíz de la suspensión de las acciones de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse), que formaba parte del ministerio de Desarrollo Social en el gobierno anterior y otorgaba medicamentos a personas con cáncer y enfermedades crónicas.

Asimismo, explicó que en la gestión de Mauricio Macri "esta Dirección fue transferida al ámbito de Salud y vuelve al ámbito de Desarrollo Social cuando asume Alberto Fernández. Pero desde el 5 de febrero se tomó la decisión de suspender todo el circuito administrativo quitando la posibilidad de que los trabajadores puedan iniciar el trámite. Y se sumó la decisión de no abrir las puertas con lo que no podemos atender a la gente que se acerca".

"Las decisiones sobre estas cuestiones las están tomando autoridades que no tienen nombramientos, porque esta gestión no ha nombrado a más del 70% de las autoridades necesarias para llevar adelante la gestión del Estado. Por ello, frente a esta decisión la responsabilidad la tiene la ministra Sandra Pettovello", advirtió.

Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, Cámara de Diputados, Omar Yasin, Pablo de la Torre, Carlos Torrendel Foto: Prensa Diputados de la Nación

Y agregó que "el circuito continúa cerrado y no se está entregando ninguna medicación, pese a que la Dadse tiene sus puertas abiertas y los pacientes se acerquen a preguntar por ellos, no se están entregando".

"Hay una decisión negligente y cruel con el paciente. La Dadse tiene oficinas en todo el país, recibe los pedidos y la discusión es quién se va a hacer cargo de dar respuesta a las necesidades de la gente. Hay mucha incertidumbre sobre qué es lo que va a pasar" con la dirección, consideró.

