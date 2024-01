El Gobierno advierte que no aceptará más cambios a la Ley Ómnibus

"La intención del Gobierno es mantenerlo. Por supuesto, en el proceso de la votación si los diputados resuelven que no se tocan, bueno, habrá que hacer recortes en otros sectores de la economía”, advirtió Francos.

Tras señalar que “es complejo tratar una ley que abarca tantos aspectos de la realidad de un país”, el ministro del Interior se mostró esperanzado respecto a la vida legislativa de la Ley Ómnibus.

“Creo que estamos muy cerca de poder aprobar la ley en la Cámara de Diputados. Quedarán algunos temas para discutir en el recinto, pero conceptualmente estamos convencidos de que la ley va a avanzar”, añadió.

Finalmente, defendió a su par de Economía, Luis Caputo, por las advertencias a los gobernadores respecto a eventuales recortes en los fondos destinados a las provincias si no se aprueba la Ley Ómnibus.

"No hay recursos para pagar la enorme cantidad de gastos que tiene el Estado nacional y los estados provinciales. Todas las provincias demandan fondos por distintos temas. Cuando no hay fondos, (el Ejecutivo) suprime las transferencias a las provincias porque no tiene plata para mandar. Y cuando se suprime la transferencia, las provincias van a tener problemas. No es una amenaza, es una realidad. Por ahí lo tomaron equivocadamente”, concluyó.