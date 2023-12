El fuerte mensaje de la CGT a Milei: "Somos los trabajadores, no somos la casta"

Según reza el comunicado emitido este mediodía, “el DNU está viciado de origen y, por lo tanto, es nulo de toda nulidad, tal como lo expresa nuestra Constitución y la pacífica jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

image.png

Con respecto a la movilización, la carta emitida por la Confederación General del Trabajo asegura que el objetivo de la marcha fue “pedirle a la Justicia que cumpla con la función de contralor del Poder Ejecutivo y declare la inconstitucionalidad del DNU”.

“Frente al atropello irracional de unos de los poderes del Estado, los trabajadores acudimos a la Justicia para que vuelva a equilibrar el funcionamiento de la República”, remarcaron.

Pese a que este mediodía la Justicia rechazó la cautelar de la CGT contra el mega DNU de Milei, en el comunicado señalaron el motivo de la presentación: “No lo hemos hecho ni por “sadismo ni por corrupción”, lo hacemos por la responsabilidad que nos cabe de representar los intereses individuales y colectivos para los que fuimos elegidos en cada organización gremial, en defensa de los derechos de todos los trabajadores”.

En esa misma línea, remarcaron: “Una elección democrática de Presidente otorga legalidad y legitimidad para quien es electo para impulsar las iniciativas políticas que considere necesarias, pero siempre en el marco de la ley y el respeto a la división de poderes republicanos”.

“Ser legal es respetar la Constitución Nacional. Ser legítimo es convencer a las mayorías. Si no se respeta ese esquema se corre el riesgo de no ser respetado. Y de no ser República”, agrega el comunicado de la CGT, que cerró con un fuerte mensaje hacia Milei: “No se confunda, señor Presidente. No somos la casta, somos los trabajadores”. / TN

