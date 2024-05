El fuerte cruce entre Sagasti y Suarez en el debate por la ley ómnibus: "Me grita como barrabrava"

También podés leer: Ley ómnibus en el Senado: con los números ajustados, Milei se asienta en gobernadores peronistas

Sucedió al momento en que formulaba las preguntas a Francos y compañía. Sagasti desarrollaba el argumento de por qué considera que uno de los artículos del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) es violatorio de las autonomías provinciales; por ende, inconstitucional.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/anabelfsagasti/status/1788008308340633968&partner=&hide_thread=false Empezó el tratamiento de la Ley Bases en el @SenadoArgentina. Primer día de funcionarios defendiendo lo indefendible: un proyecto de ley, a todas luces, inconstitucional y perjudicial para Mendoza.



Hoy planteé 2 cosas puntuales que, de aprobarse, harán un tremendo daño al… pic.twitter.com/6KkJLEJBzi — Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) May 8, 2024

Según la representante de UxP, la redacción del artículo 163 -que reza que “cualquier norma o vía de hecho nacional o local por la que se limite, restrinja, vulnere, obstaculice, o desvirtúe lo establecido en el presente título, será nulo de nulidad absoluta, insalvable y la Justicia Federal deberá en forma inmediata impedir su aplicación”- posee “un carácter derogatorio de hecho de cualquier norma existente de las provincias”.

En ese momento, Suarez -quien no expuso en esta primera jornada de deliberación- interrumpió a Fernández Sagasti al grito de: “El RIGI le va a hacer bien a Mendoza”.

Allí se inició un intercambio entre ambos senadores. “Quiero que eso lo decidamos en Mendoza, no que lo decida el gobierno nacional (…); no voy a dejar que atropellen a la Provincia”, replicó la senadora.

Luego lanzó un dardo, cuando anticipó que hablaría sobre “un tema que le interesa, por si no ha estudiado la ley, que me imagino que no”. Frase que motivó que la intervención del presidente de la comisión de Legislación General, Bartolomé Abdala (La Libertad Avanza), quien pidió que no se falten el respeto. “Me grita como un barrabrava”, advirtió Sagasti; “que pida la palabra si quiere hablar”, completó.

La situación -que rememoró momentos del debate de candidatos/as a gobernador del 2019- finalizó sin escalar los decibeles y la legisladora peronista completó su exposición, la que también incluyó una advertencia por el presunto desfinanciamiento del sistema científico tecnológico nacional que supone la ley ómnibus.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/rodysuarez/status/1787973170177179832&partner=&hide_thread=false En el @SenadoArgentina empezamos a tratar la Ley Bases luego de su aprobación en Diputados. Desde hoy recibimos en las comisiones a los funcionarios del Poder Ejecutivo para dialogar sobre los aspectos más destacados de la norma. pic.twitter.com/bE2YOpgoKT — Rodolfo Suarez (@rodysuarez) May 7, 2024

La respuesta del Gobierno nacional a Anabel Fernández Sagasti

José Rolandi, secretario ejecutivo de gobierno de la jefatura de Gabinete, aclaró que el aspecto al que hizo alusión Sagasti sólo se circunscribe a los beneficios que otorga el RIGI (tributarios, aduaneros y cambiarios); por lo que una posible intervención de la Justicia Federal, sería sobre la materia del régimen, no por cuestiones de competencia provincial.

La mendocina subrayó que su posición no es contraria a la llegada de inversiones a Mendoza, sino que gira en torno a la mala redacción, que “va a traer inseguridad jurídica y provocará un efecto contrario al buscado” por la norma, ya que podría trabarse en tribunales.

Para dar por cerrada la polémica, Francos le reveló a Fernández Sagasti que tomarían en cuenta su aporte a la hora de la reglamentación de la Ley, cuando se buscará salvar cualquier redacción que genere interpretaciones equivocadas sobre el espíritu de ese capítulo.