Reforma laboral e incentivos a grandes inversiones: qué opinan empresarios mendocinos

Es tal vez el apartado de la ley Bases que más divide aguas. Los críticos han hecho foco en ese punto, tanto que auguran una nueva era de "extractivismo" (porque favorece en principio a las inversiones en minería, petróleo y gas) o "neocolonialismo". Esto es, capitales que con el nuevo contexto podrán producir sin necesidad de atarse al "compre local", tanto de insumos como de empleo, y, por el contrario, disponer de sus ganancias y el giro de divisas.

ley ómnibus, Diputados, votación, Martín Menem.jfif La Cámara de Diputados de la Nación Argentina aprobó la ley ómnibus, que incluyó la reforma laboral Foto: Prensa Diputados de la Nación

Flexibilización laboral, bienvenida

La figura del "trabajador independiente" y la posibilidad de que se contraten empleados a vía tercerización, como también la de acceder a una moratoria para el blanqueo y así terminar con la informalidad, son puntos en los que los empresarios se pronunciaron.

Al promediar el martes, su sanción había abierto grietas en algunas entidades empresarias. Así lo admitían desde el seno de Asinmet (Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza), desde donde evitaron pronunciarse al respecto.

"Aplaudo de pie la reforma. Creo que las reformas son buenas, pero sobre todo, romper el dogma de que la ley laboral no se puede tocar", opinó Matías Díaz Telli, titular de la UIM (Unión Industrial de Mendoza).

Por su parte, desde el CEM (Consejo Empresario Mendocino) se expresaron mayoritariamente en favor de la reforma. Pero con matices.

Para su presidente, Eduardo Pulenta (h), indicó: "Todo lo que haga más fácil tomar empleo es mejor para el país, porque la mayoría de las personas están fuera de ámbito formal. Nos parece muy mal que no se haya sancionado en la legislación laboral, la penalización a los bloqueos sindicales".

Otro punto bien recibido en principio es la eliminación del Registro de Sanciones Laborales, calificado como "un incentivo a la industria del juicio".

Incentivos a grandes inversiones: pros y contras

Indudablemente, el RIGI (Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones) ha sido, y será, una de las figuras jurídicas que aprobó el Congreso más controversial. Tanto porque le permite al Gobierno abrir la puerta de entrada a grandes capitales extranjeros para invertir con un extendido e inédito horizonte de beneficios (30 años) como por hacerlo con escasas exigencias como contrapeso.

"El RIGI es muy generoso con los incentivos, pero no tiene ningún tipo de contraprestación. Solo invertir, sin condiciones. Por lo tanto, no implica transferencia de tecnología; no establece condiciones de desarrollo de la cadena de valor con lo que puede convertirse en un proyecto altamente demandante de divisas; y no establece condiciones de compra local que generen derrame sobre la estructura productiva", señalaron desde Asinmet, entidad presidida por Mariano Güizzo.

Asimismo, desde Asinmet advierten que "puede acentuarse, si se produce un proceso de concentración de mercado".

Por su parte, Díaz Telli, de la UIM, relativizó los efectos al señalar que "cualquier asimetría o inquietud en particular podría enmendarse quizá con la reglamentación de la ley".

En cambio, para el CEM hay pros y contras. De hecho, rechazaron que el plazo de 30 años sea excesivo. "Ojalá dure para siempre. Necesitamos políticas de largo plazo", enfatizó Pulenta.

A criterio del presidente del Consejo Empresario, "es muy bueno promocionar quitando impuestos y aranceles, y permitiendo gradualmente giro de dividendos hasta el 100% en el tercer año. Toda competencia es sana, pero hay que darle los mismos beneficios a compañías argentinas que provean a esos proyectos, así las ponen en igualdad de condiciones con las extranjeras".

Aún así, la mirada del Consejo Empresario defendió el propósito de "liberar a los inversores, porque protecciones como el compre local no le sirven a nadie".

Un punto en el que coincidió Güizzo, de Asinmet, que luego de resaltar la necesidad de que poner a inversores extranjeros y argentinos al mismo nivel, tomó una postura contundente en tal sentido. "Debería ser revisado y modificado, ya que podría generar un escenario de competencia desleal con la industria, afectando directamente al sector metalúrgico".