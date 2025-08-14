En campaña

El fentanilo, en el centro del acto electoral de Milei: qué dijo y la respuesta del juez del caso

El Presidente vinculó el escándalo con el kirchnerismo y pidió detener al empresario dueño de HLB Pharma. Kreplak le advirtió que no interfiera.

El mandatario encabezó un acto partidario en La Plata

Foto: NA
Por Sitio Andino Política

En el acto de lanzamiento de la campaña bonaerense de La Libertad Avanza en La Plata, el presidente Javier Milei puso en el centro de la escena el caso del fentanilo contaminado que ya dejó más de 100 muertes, acusó a sus responsables de tener vínculos con el kirchnerismo y exigió la detención inmediata de Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma.

El mensaje del Gobierno y la advertencia al juez

Horas antes, el Gobierno había difundido un comunicado en el que vinculó a García Furfaro con Lázaro Báez y lo describió como “empresario corrupto” que pasó “de verdulero a multimillonario” gracias a negocios con el Estado. También apuntó contra el juez federal Ernesto Kreplak, hermano del ministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak, a quien acusó de un “conflicto de intereses” por ser “principal cliente del laboratorio”.

Poco después, Kreplak respondió en declaraciones a LA NACION que el Presidente “tiene la obligación constitucional de abstenerse de interferir en la causa penal en curso” y reclamó respeto por las víctimas y las instituciones.

juez Ernesto Kreplak
El juez Kreplak le respondi&oacute; a Javier Milei

El juez Kreplak le respondió a Javier Milei

Medidas y denuncias contra HLB Pharma

También se prohibió la comercialización del producto en todo el país y se iniciaron investigaciones por documentación falsa, evasión tributaria agravada y irregularidades en el registro de precursores químicos. “Hemos hecho lo que ningún otro gobierno hizo: clausurar y denunciar el laboratorio de Ariel García Furfaro”, destacó la Casa Rosada, que además señaló a Kicillof y a su ministro de Salud como “principales clientes” de HLB Pharma.

El discurso de Javier Milei en La Plata

Durante su mensaje en el club Atenas, Milei endureció el tono contra Axel Kicillof y el kirchnerismo. Acusó al gobernador de “psicopatear a la población” y de sostener una gestión corrupta que endeudó y empobreció a la provincia. “En el fondo, son zombies, termos, cabeza de pulpo”, disparó el mandatario, que volvió a usar el lema “Kirchnerismo Nunca Más”.

Al referirse al caso fentanilo, se preguntó si era casual que el juez de la causa fuera hermano del ministro de Salud bonaerense y aseguró que eso demuestra el “amiguismo, corrupción y encubrimiento que destruyó al país y que no quieren soltar en la provincia”.

El evento se desarrolló a pocas cuadras de la gobernación bonaerense, en un claro desafío a Kicillof, y contó con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y referentes de LLA como Sebastián Pareja y los hermanos Martín y Eduardo “Lule” Menem.

Además de presentar a los candidatos de las distintas secciones electorales, los oradores reclamaron bajar impuestos, más seguridad y “cuidar los votos como soldados de San Martín” en las elecciones del 7 de septiembre.

