El descargo de Tamara Pettinato tras el video con Alberto: "Me están usando"

Embed - Diario Digital Sitio Andino en Instagram: " EL DESCARGO DE TAMARA PETTINATO La hija de Roberto Pettinato eligió la red social instagram para expresarse sobre el video que se publicó hace unos días, donde se la ve en el despacho del ex presidente #AlbertoFernández tomando cerveza en total confianza y diciéndole Te Amo. "Desde que se publicó estoy siendo blanco de innumerables acosos y amenazas referidas a mi vida privada plagadas de mentiras e información falsa. Algunas se pueden ver en medios de comunicación y redes sociales. Otras llegan vía mensajería privada con mensajes intimidatorios, haciendo mención también a posibles nuevas difusiones", expresó. "Nunca le saqué beneficio a mi vínculo con el ex presidente. Resulta obvio que conozco al ex presidente y tenía un vínculo de confianza con él. Sin embargo una cosa no quita la otra. Lo que se dice de las circunstancias en las que se grabaron esas imágenes es falso. Me están usando", destacó la panelista. Además, aclara que el video es de 2022, no en pandemia como se dice, y que para el Estado trabajó un solo día en noviembre 2022 #tamarapettinato"

View this post on Instagram A post shared by Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza)