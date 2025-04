El desafío de Francisco Lo Presti ante un "municipio devastado"

Fue bastante complejo . Veníamos de un municipio que estaba totalmente destruido, tanto su relación con la ciudadanía como el personal, que no estaba cómodo. Además, todo el daño patrimonial que se generó: un municipio patrimonialmente devastado, sin camiones, sin luminarias, donde no teníamos cemento a granel, bacheo, hierro para poder hacer las rejillas, nada. Todo está denunciado y establecido en la auditoría de la UNCuyo.

¿Qué fue lo más complicado en la transición?

No hubo transición, esa es la realidad. El exintendente se retiró de un día para el otro del municipio. Tuvimos que hacer una asunción unilateral con el consentimiento de algunos concejales. Son personas que claramente no respetan las instituciones, se creen dueños de las instituciones.

Nosotros no le dimos continuidad en su cargo a muchas personas. No tuvimos muchos problemas, porque la verdad es que era gente que no trabajaba. Seguramente hemos sido injustos con algunos, pero teníamos la potestad de no renovar y empezar a barajar de nuevo. Hoy día llevamos 2.800 empleados menos que los que había cuando iniciamos.

Yo fui secretario de Obras de este municipio y a mí el presupuesto nunca me daba la posibilidad de hacer más de 120.000 m2 de asfalto. Este año vamos a hacer un millón de m2. Claramente porque la plata iba para otras cosas y no había prioridades.

Voces de gestion, las heras, francisco lo presti.jpg El intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, pasó por el ciclo “Voces de Gestión” de SITIO ANDINO y repasó su primer año frente a la comuna. Foto: Yemel Fil

El último año fue complejo a nivel nacional. ¿Cuáles son las complicaciones que hubo en ese sentido?

Hubo seis meses de mucha incertidumbre. Y esa incertidumbre nos generaba la imposibilidad de conseguir proveedores. Y más con la falta de secuencia de pagos que había tenido en el municipio. Nosotros empezamos a mostrar gestos de pagar deudas que había. Se genera otra confianza. No es que nos sobra el dinero en el departamento de Las Heras, pero bien administrados se pueden hacer cosas. Se puede trabajar de otra manera.

¿El departamento sufrió el freno de obras por parte de Nación?

Hay obras dentro de la provincia que son de jurisdicción nacional y que están paradas. Por ejemplo, Ruta 40. Solicito a las autoridades nacionales que pongan foco en la Ruta 40, porque es vital que podamos tener esa ruta en condiciones, no solamente en términos logísticos, en términos de conectividad con provincias del norte, sino también por la situación de la gente que vive alrededor de la Ruta 40.

Se comenzó a trabajar en el proyecto que lleva la empresa San Jorge en Uspallata. ¿Qué expectativas hay al respecto con esa iniciativa?

Aparentemente son buenas desde lo administrativo. La primera revisión de la Provincia es positiva. Hay un proceso que tiene bastantes instancias de participación y hay que cumplirlo.

En 2019, la gente pidió no bajar la 7722 y está vigente. Si ese era el punto neurálgico de la problemática, creo que se ha logrado algo positivo: las mineras que quieren desarrollarse, lo tienen que hacer en ese marco.

Lo que se vivió en Uspallata no es propio de personas ambientalistas, porque un ambientalista no anda con un bidón de nafta prendiendo fuego cabezas. No le encuentro sentido. Yo he ido a lugares con complejidades más grandes. Estas personas no son personas que no se saben manejar bien: son violentos, antidemocráticos y fascistas. Es lo que piensan y no quieren discutir.

Este año es electoral, ¿qué expectativas hay para adelante y cree que hay alguna posibilidad de que Cambia Mendoza y la Libertad Avanza avancen en un acuerdo?

Yo creo que Cambia Mendoza ha empatizado y ha acompañado distintas políticas del gobierno nacional, ha sido crítica en otras, desde el rol que venimos llevando la provincia, los municipios, tratando de apostar la institucionalidad, pero creo que hay más puntos de acuerdo que en el desacuerdo.

En mi caso particular, yo creo que lo vital es la gestión, yo he buscado eso, una gestión que ha ido de menor a mayor. Nos quedan muchas cosas por mejorar y creo que este año es un año bisagra para poder mejorar.

Por último, te pido que le dejes un mensaje al gobernador Alfredo Cornejo y un mensaje al presidente Javier Milei.

Creo que el presidente Javier Milei ha tenido la tenacidad de llevar políticas de Estado, sobre todo en el marco económico, que han tenido buenos resultados y sido fructíferas. Creo que tiene que abocarse a la agenda nacional y dejar de un poco de lado la agenda internacional.

También visitar las provincias del interior, creo que él lo hizo durante toda su campaña y siempre cuesta volver, pero que no lo deje de hacer, que es importante que la gente lo vea.

Alfredo Cornejo creo que una persona con un liderazgo nato dentro de la provincia que ha sabido sostenerlo todos estos años y construirlo, porque una cosa es heredarlo y otra es construirlo, y Alfredo Cornejo construyó un proyecto político, y un proyecto político que viene gobernando ya 11 años, que nació no solamente siendo intendente, antes ya este proyecto político existía.