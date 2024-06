Eduardo de Pedro: "La ley Bases es una rendición colonial ante el poder económico extranjero"

La vicepresidenta Victoria Villarruel no sólo se opuso a la propuesta, sino que le cortó la palabra con una frase que llamó la atención: "No me haga hablar de su historia personal", le replicó. "Me encontré con una reacción de muchos compañeros de militancia preocupados. ¿Qué más sabe Villarruel sobre los crímenes de la dictadura? ¿Qué le contaron los genocidas cuando los iba a visitar a la cárcel? A los que buscamos a nuestros viejos desaparecidos o a los 300 nietos que faltan encontrar, cualquier información que ella tenga nos podría ayudar", dijo a Página12 el ex ministro de Interior.