Dirigentes nacionales disfrutaron de Coviar y el Carrusel

Eduardo Wado de Pedro Coviar Eduardo "Wado" de Pedro en los eventos de la Fiesta de la Vendimia.

"Soy parte de una generación que está caminando la Argentina, escuchando los problemas, pensando, diseñando y planificando. Siempre voy a ser parte de la solución", sostuvo en relación a la posibilidad de que se convierta en precandidato presidencial.

Juan Manuel Urtubey Coviar Juan Manuel Urtubey volvió a estar presente en la Fiesta de la Vendimia.

Juan Manuel Urtubey, ex gobernador salteño, volvió a estar presente en la Vendimia. "Lamentablemente Mendoza no es ajena a lo que está pasando en la Argentina. No hay una política claramente dirigida hacia dónde avanzan los sectores productivos", mencionó.