Diputados trata hoy la adenda que libera los fondos de Portezuelo del Viento

El contenido de la adenda que libera los fondos de Portezuelo del Viento

Ese decreto estipula que los recursos “serán aplicados exclusivamente a financiar obras de infraestructura necesarias para el desarrollo provincial y sus accesorios, quedando expresamente prohibida su aplicación a gastos corrientes”.

Durante el tratamiento en comisión, se pusieron en consideración dos despachos, uno aprobando el Decreto, y el otro rechazándolo hasta que el Ejecutivo presentara informes sobre el plan de obras previsto, que fue propuesto por Jorge Difonso (LUM) – acompañado por Edgardo Civit, Laura Balsells Miró y Cintia Gómez -, que finalmente no prosperó.

Según explicó Franco Ambrosini (UCR), el despacho sólo puede rechazar o aprobar el decreto, “no puede existir condicionalidad. Se acepta o se rechaza. El tema es la adenda, no se discute cómo se va a usar ese dinero. Es aprobar o no el acuerdo al que se llegó para disponer de esos recursos. No hay otra discusión. Después vendrá esa otra discusión, pero no ahora”.

De esta manera, el despacho se obtuvo por mayoría de votos, con la abstención de los integrantes del interbloque PJ y del Partido Verde.