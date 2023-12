Diputados sacó despacho y mañana vota el desafuero de Janina Ortiz

La diputada que fue electa en los últimos comicios por La Unión Mendocina (LUM) realizó un descargo ante la comisión de LAC. En ese cuerpo, este martes también se firmó un despacho en minoría -con la rúbrica de Gustavo Cairo y Laura Balsells Miró (JxL-LUM), que planteaba solicitar a los fiscales precisiones respecto a si en la causa se cumplen los recaudos previstos en el artículo 167 de la Constitución Provincial para proceder el desafuero de la acusada.

La palabra de los legisladores de LAC

Durante la reunión, Germán Gómez (PJ) indicó que “toca defender la institucionalidad. El desafuero permite que la diputada sea parte del expediente, acompañar pruebas. No puede un legislador refugiarse en los fueros para no ser investigado”.

“En este sentido, entiendo que el desafuero sí debe prosperar y esta diputada debe someterse a los procesos normales. Nombrar un profesional y ejercer su legítimo derecho. No puede la Legislatura amparar los fueros para que esta diputada no pueda ser parte de la investigación. Estamos de acuerdo en que el desafuero prospere, no la suspensión”, subrayó.

Por su parte, Evelin Pérez (UCR), sostuvo que “no podemos avalar que la justicia no pueda continuar con su investigación porque incluso es dar la posibilidad a la diputada de efectuar las medidas correspondientes y ejercer su defensa. Creo que ya hay precedentes que somos instituciones predispuestas a permitir que la justicia avance”

“Nosotros no somos quiénes para determinar lo que la justicia tiene que determinar, sólo tenemos que dar las herramientas a la justicia para que pueda ejercer su rol en la división de poderes y que ella ejerza su legítima defensa. No nos ponemos en jueces”, acotó.

comisión de LAC, Diputados Mendoza, Janina Ortiz desafuero La comisión de LAC evaluó los pedidos de desafuero de Janina Ortiz Foto: Prensa Legislatura Mendoza

En el mismo sentido se expresó Alberto López (UCR), señalando que el fiscal “puede solicitar el desafuero y en esa instancia estamos. Para proseguir la causa, solicita el desafuero”, mientras que José Manuel Vilches (UCR), también sostuvo que “nosotros tenemos que tener en claro que hay dos causas, dos fiscales que están pidiendo el desafuero de la diputada. Nosotros no estamos para valorar si esas pruebas están probadas o no. Nosotros tenemos que valorar el tema de los fueros, nada más. No tenemos, ni ella ni nosotros, que entorpecer el accionar de la justicia. Queda en cada uno de nosotros tener la dignidad suficiente para decir me dispongo ante la justicia, que me investigue y que yo como diputado tenga la posibilidad de defenderme”.

En tanto, Enrique Thomas (PRO), indicó que a su criterio, Ortiz “podría haberle pedido al Cuerpo su propio desafuero para ser parte concreta de ese proceso. Acá manifiesta que está disponible para la investigación pero cuando va a la justicia, se ampara en los fueros que no están para esto, es para que los legisladores puedan opinar libremente. Estoy a favor del desafuero”.

Desde el bloque del Partido Verde, Emanuel Fugazzotto manifestó que “los delitos que se le señalan empezaron antes de que fuera electa diputada” y que esperaba de la diputada “un gesto político, de proponer el auto desafuero. Decisión contraria a lo planteado en la comisión de Poderes”.

Sobre este punto, añadió que “gran parte de la defensa que esgrimió ante la comisión debería hacerlo ante la justicia, en este caso políticamente hablando, está buscando medidas dilatorias. No defino yo si es culpable o inocente. Lo que planteamos es una posición de decir que la diputada se pondrá a disposición, el desafuero no puede ser negado a los fiscales”.

A su turno, Gustavo Cairo (PRO), dijo que “no hay elementos suficientes” para determinar el desafuero. “Estamos planteando un despacho que tiene que ver con pedirle a los fiscales una aclaratoria, que precisen en qué modo están impedidos de tomar declaración indagatoria en todo el procedimiento, en qué punto se ven impedidos por la presencia de los fueros. Es decir, en qué se ven impedidos los fiscales, con los fueros, de avanzar en el procedimiento, si luego la causa es elevada a juicio y ahí se pueda desaforar a la legisladora”.