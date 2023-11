Janina Ortiz se despachó contra los cuestionamientos a que asuma como diputada

"Ellos pondrían en tela de juicio mi moral y mi ética para asumir a responsabilidad que el 22 de octubre el pueblo de Mendoza me otorgó para ser diputada opositora por el frente La Unión Mendocina", sostuvo en una conferencia de prensa en la que sostuvo su inocencia (ver abajo las causas).

"Me tiene que regir el principio de inocencia. Yo no voy a renunciar porque soy inocente en las dos causas y no se puede cometer un atropello al voto popular", advirtió. "Primero tienen que demostrar que soy culpable", disparó.

Además, sostuvo: "Yo he presentado pruebas, del otro lado no presentaron nada. A partir de la jura se tiene inmunidad de opinión y parece que no quieren que tenga", lanzó.

"No debo permitir esa imputación", aseguró y agregó las consecuencias que tiene: "A un diputado le cercenás el derecho de poder viajar libremente ejerciendo política, te están de alguna manera persiguiendo, es falaz, yo soy inocente", insistió.

"Estarían violando el principio de inocencia, ejerciendo una condena previa", sostuvo y lanzó irónicamente: "Ellos están por encima de la justicia y del voto popular, son una serie de iluminados que pueden decirte que no, pese a que la ciudadanía te votó y pese a que no hay una condena".

"Eso es muy peligroso. Te arman un carpetazo ficticio y eligen a quien puede asumir o no", cuestionó.

Las causas que pesan sobre Janina Ortiz

Orozco y Ortiz quedaron vinculados a causas por fraude a la administración pública y coacción, situación procesal que ya tiene al menos a 10 imputados.

Ambos, junto a varios funcionarios de la Municipalidad de Las Heras, serán sometidos a una investigación por presunta corrupción que tendrá el objetivo de determinar el destino de más de $35 millones que supuestamente fueron otorgados a una cooperativa de trabajo para una serie de trabajos en la Comuna.

Para el fiscal Flavio D’ Amore, Daniel Orozco y compañía utilizaron en dos licitaciones públicas y dos contrataciones una cooperativa de trabajo para realizar limpieza de calles y espacios públicos, aunque esos servicios nunca fueron prestados en las condiciones pactadas.

La hipótesis fiscal indica que dicha cooperativa, llamada Manos a la Obra, estaba inactiva al momento de las licitaciones y contrataciones.