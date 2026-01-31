31 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Debate por Ganancias

Diego Santilli acusó a Axel Kicillof de oponerse a bajar Ganancias "para que las empresas se fundan"

El ministro Diego Santilli respondió a las críticas de Axel Kicillof a la reforma laboral y defendió la baja del impuesto a las Ganancias para las empresas.

Diego Santilli criticó a Axel Kicillof.

Diego Santilli criticó a Axel Kicillof.

NA
Por Sitio Andino Política

El ministro del Interior, Diego Santilli, salió hoy al cruce de Axel Kicillof y sostuvo que el gobernador bonaerense junto al kirchnerismo "se oponen a bajar Ganancias en la reforma laboral porque quieren que las empresas paguen cada vez más impuestos y se fundan".

"Kicillof y el kirchnerismo se oponen a bajar Ganancias en la reforma laboral porque quieren que las empresas paguen cada vez más impuestos y se fundan. Para ellos recaudar siempre es más importante que generar trabajo", se quejó el funcionario en su cuenta de X.

Lee además
El Gobierno nacional vuelve a reunir a su mesa política para analizar un reclamo de gobernadores
Temario de las sesiones extraordinarias

El Gobierno nacional vuelve a reunir a su mesa política para analizar un reclamo de gobernadores
Tratamiento de la reforma laboral.
Tensión por Ganancias

Reforma Laboral: El Gobierno Nacional y las provincias discuten alternativas ante la reducción de impuestos
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/diegosantilli/status/2017392681450615082&partner=&hide_thread=false

De esa forma, salió al cruce del mandatario provincial, quien antes había sostenido que la reforma laboral de Javier Milei "no tiene nada que ver con esa libertad que tanto pregona".

"Si los trabajadores y las familias argentinas se quedan sin su derecho a descansar y a tomarse las vacaciones que les corresponden, esa libertad no es más que un discurso", había planteado en sus críticas al proyecto libertario.

Temas
Seguí leyendo

Javier Milei negó que Argentina negocie recibir deportados de Estados Unidos

Nuevo cargo: Adorni estará a cargo del directorio de YPF

El gobierno nacional recomienda evitar viajes a Cuba: qué argumentó Cancillería

Vialidad Nacional activó un sistema de retiro voluntario para disminuir la cantidad de empleados

Minería: el Gobierno creó una Junta Disciplinaria para definir sanciones en caso de irregularidades

El Gobierno declara por DNU la Emergencia Ígnea en Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa

El Gobierno ampliará la cárcel de El Cerrito en San Rafael con un nuevo complejo penitenciario

Alfredo Cornejo y Flor Destéfanis inauguaron una obra en Santa Rosa: "La Provincia está presente"

LO QUE SE LEE AHORA
Javier Milei junto a Donald Trump.
Relación bilateral

Javier Milei negó que Argentina negocie recibir deportados de Estados Unidos

Las Más Leídas

Banco Nación lanza créditos de hasta 72 cuotas para comprar motos 0 km: modelos y precios
OPORTUNIDAD

Banco Nación lanza créditos de hasta 72 cuotas para comprar motos 0 km: modelos y precios

Esta noche cerrarán el Paso Internacional Los Libertadores: cuánto durará la medida
Alta Montaña

Esta noche cerrarán el Paso Internacional Los Libertadores: cuánto durará la medida

Cuántos metros tiene, cómo se distribuyen los ambientes y qué incluye una casa del IPV. video
recorrida

Cómo es una casa del IPV: metros, distribución y qué tener en cuenta al mudarse

Lluvias, granizo y fuertes vientos en Mendoza: así se desató la intensa tormenta
El mapa de la lluvia

Lluvias, granizo y fuertes vientos en Mendoza: así se desató la intensa tormenta

La tormenta deja secuelas en el shopping Palmares Mall
Contingencias climáticas

La tormenta deja secuelas en el shopping Palmares Mall