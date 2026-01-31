Diego Santilli acusó a Axel Kicillof de oponerse a bajar Ganancias "para que las empresas se fundan"

El ministro del Interior, Diego Santilli, salió hoy al cruce de Axel Kicillof y sostuvo que el gobernador bonaerense junto al kirchnerismo "se oponen a bajar Ganancias en la reforma laboral porque quieren que las empresas paguen cada vez más impuestos y se fundan".
"Kicillof y el kirchnerismo se oponen a bajar Ganancias en la reforma laboral porque quieren que las empresas paguen cada vez más impuestos y se fundan. Para ellos recaudar siempre es más importante que generar trabajo", se quejó el funcionario en su cuenta de X.
De esa forma, salió al cruce del mandatario provincial, quien antes había sostenido que la reforma laboral de Javier Milei "no tiene nada que ver con esa libertad que tanto pregona".
"Si los trabajadores y las familias argentinas se quedan sin su derecho a descansar y a tomarse las vacaciones que les corresponden, esa libertad no es más que un discurso", había planteado en sus críticas al proyecto libertario.