Déficit habitacional en Mendoza: el dato que muestra la difícil realidad

De acuerdo a los datos publicados por el organismo nacional, mientras que en 2010 el 63% de los habitantes de los hogares era dueño de ese edificio residencial, hoy es el 60%. Cabe aclarar que de acuerdo al glosario del INDEC, "la vivienda propia pertenece a alguna o algunas de las personas que integran el hogar, aun cuando se encuentre pendiente de pago, tenga solo boleto de compraventa o no se haya escriturado. Incluye casos en los que el hogar es propietario de una parte de la vivienda o la vivienda está hipotecada".

Esto significa que no solo que no creció ni se mantuvo el porcentaje de familias propietarias, sino que bajó. De los datos que se pueden apreciar en la tabla, se destaca que de las viviendas ocupadas en Capital, menos de la mitad es por sus propietarios, y que en La Paz, más del 70% si lo es. Pero más allá de los porcentajes, cada persona que hoy no puede acceder a la vivienda propia entiende todo lo que hay detrás de los números fríos.