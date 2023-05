De qué se trata el proyecto para modificar el 911 que prometió Suarez

Bicameral Seguridad El objetivo es modernizar el software y hardware del 911. Martín Pravata

Biskupovich destacó que en los últimos años se han realizado varios avances tecnológicos que permitieron ubicar a la provincia entre las que cuentan con la Policía más "tecnificada" en el país y que, incluso, es referencia de otras jurisdicciones.

"Planteamos este reemplazo integral de servidores, centros de datos, puestos de operadores", como así también capacitación en recurso humano. "El proyecto plantea buscar un software de clase mundial que dará un salto de calidad", destacó el director de Informática y Telecomunicaciones del Ministerio de Seguridad.

"Hoy contamos con trazabilidad a partir de que se informan los sucesos, en la carta del suceso quedan registrados todos los movimientos asociados. Lo que pretendemos es incorporar a la trazabilidad contenido multimedia", explicó Biskupovich como uno de los avances que significará el nuevo sistema. Otro de los aspectos clave de esta modernización apunta a poder integrar los sistemas de videovigilancia de terceros, ya sea de los Municipios y privados, al 911.

Además, se aspira a incluir servicios de cartografía disponibles que ofrezcan datos en tiempo real para una respuesta más rápida, que permita localizar rutas más directas para llegar al lugar requerido en menor tiempo.

Pero el punto más destacable es la adaptación del software a las posibilidades que brinda Google Maps. Esto es algo sobre lo que Mendoza viene trabajando hace algunos años pero estaba sujeta a la decisión del Gobierno Nacional ya que Google no firma convenios con estados provinciales. "Venimos trabajando con Nación para poder avanzar con la geolocalización que ofrece Google y está cerca de lograrse", destacó Biskupovich.

En concreto, esto permitirá que se tenga información del lugar desde donde se está realizando la llamada al 911. "Cuando una persona está frente a una emergencia no se puede exigir que brinde datos del lugar dónde se encuentra. Muchas veces porque son turistas y no conocen el lugar, o porque están en shock y no pueden dar las referencias necesarias", sostuvo.

"Al usuario le cambia la respuesta ya sea por parte de la Policía, del sistema de salud, o Bomberos, no le van a realizar tantas preguntas y el tiempo en que llegue el recurso va a estar optimizado", explicó el funcionario sobre cómo va a percibir el usuario esta modernización que promete el Gobierno.