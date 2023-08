De Marchi y Orozco compararon a La Unión Mendocina con los campeones del mundo

Elecciones 2023 Un ex rector radical se sumó a las filas de La Unión Mendocina

Luego, De Marchi recibió el mensaje y en medio de risas, sostuvo: “Recién Daniel, con un acto de extrema generosidad, me individualizaba con un jugador. Yo no tengo ninguna chance de ser Messi, pero sí créanme que le ponemos la máxima creatividad, ganas, pasión , compromisos para estar convencidos de que tiene que haber una Mendoza que empiece a crecer”.

camiseta argentina de marchi.jpeg La camiseta que Orozco le regaló a De Marchi en el encuentro de La Unión Mendocino. Dijo que fue la que utilizó Messi en la final del Mundial.

Pero entendiendo el juego y animándose a más, el candidato a Gobernador tiró otra comparación.

“Quiero destacar a Daniel. Él me compara a mí con Messi, que es incomparable, pero yo sí lo quiero comparar a él con Mascherano”, tiró, ante la risa de todos los presentes.

Y rápidamente, agregó: “Es el tipo duro, plantado en el medio de la cancha que se las bancan todas. Todas las descalificaciones habidas y por haber y él le ha puesto el pecho a las balas a cada una de las historias que han intentado construir”.

"Como alguien petiso dijo hace algún tiempo atrás..."

El momento de risas fue subiendo de tono a tal punto que Omar De Marchi terminó la comparación con fuertes críticas al gobierno provincial.

“No es creíble que el mejor intendente de la historia de Las Heras, como alguien petiso dijo hace algún tiempo atrás, de repente, en muy poco tiempo, pasa a ser el peor del mundo. No. Es el mejor intendente que ha tenido Las Heras producto del trabajo, de la transformación”, lanzó De Marchi en clara referencia a Alfredo Cornejo y recibió una ovación.

Para el final, concluyó. “Empiezan a tirar tiros de escopeta para todos lados, porque no pueden creer que esté pasando lo que está pasando. No pueden creer que la Unión Mendocina va a ser el próximo gobierno de Mendoza. Porque ya no les queda cuestión por inventar. Si pudieran utilizar un ratito del tiempo y la energía y la plata que utilizan para desprestigiarnos y la pusieran al servicio de los mendocinos ¡Qué provincia de puta madre que tendríamos!”.