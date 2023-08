De Marchi dijo que eliminará la RTO y lo tildaron de "oportunista"

"La gran mayoría de los accidentes se produce por distracciones o exceso de velocidad, y no por defectos vehiculares. E inclusive, aquellos desperfectos visibles, como el control de luces reglamentarias lo puede hacer la policía vial sin necesidad de una RTO", expresó en su cuenta de Twitter.

La @UnionMendocina



VAMOS A ELIMINAR LA RTO



Eliminaremos la Revisión Técnica Obligatoria en la Provincia por entender que no cumple con los objetivos de seguridad vial, por el contrario, sólo es un obstáculo caro para los ciudadanos.



Te lo cuento en este pic.twitter.com/0rJY8Z9EVB — Omar De Marchi (@omardemarchi) August 29, 2023

Con respecto a la exigibilidad de la Revisión Técnica Obligatoria en otras provincias, Omar De Marchi remarcó que "no es real". "Mendoza muchos años no tuvo RTO, como hoy no tiene San Luis, porque no es obligatoria para las provincias que no adhieran a la Ley Nacional. El gobierno de Cornejo y Suarez adhirió en 2019. Fue un error que vamos a corregir".

Al finalizar, De Marchi consideró que "Desde la @UnionMednocina van a simplificar la vida de los mendocinos, eliminando obstáculos que benefician a unos pocos y perjudican a la mayoría".

Críticas

Uno de los primeros en pronunciarse por la nueva propuesta de Omar De Marchi fue el Frente Cambia Mendoza. En su cuenta de Twitter, la senadora provincial Fernanda Sabadin no dejó pasar el momento y expresó: "Los legisladores de la @UnionMendocina votaron a favor la implementación de la RTO, pero como ahora están en modo campaña proponen eliminarla".

De la misma manera, la senadora provincial Natacha Eisenchlas remarcó: "Cuánta credibilidad tiene y cuánta confianza inspira alguien que cambia de opinión según lo que cree que le conviene?. La RTO fue votada por una enorme mayoría, incluida la hoy Unión Mendocina. El oportunismo insulta nuestra inteligencia".

Pero desde el peronismo también cuestionaron al dirigente lujanino. Lucas Ilardo, presidente del bloque en el Senado y candidato a vicegobernador, criticó que la Ley que habilitó la RTO fue acompañada por el PRO en la Legislatura e ironizó respecto a lo que haría el referente de LAUM con el taller habilitado en Luján de Cuyo.