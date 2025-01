De forma contundente, Javier Milei respondió a Victoria Villarruel ante las quejas de su sueldo

Tras la polémica nacida por el aumento de las dietas de los senadores , ahora congelado hasta marzo , Victoria Villarruel salió al cruce por el tema salarial cuando respondió a un comentario en su Instagram a un usuario que cuestionó si habría otro congelamiento , a lo que ella ironizó su malestar sobre lo que recibe como insuficiente : "En breve me pagan dos chirolas y soy vice".

Luego dio más detalles, en donde señaló que el sueldo de Villarruel depende del Ejecutivo, pero "cuando me hizo el reclamo salarial le dije que no iba a ajustar y va a seguir siendo así. Ella me planteó que quería ganar más dinero y dije que no”.

Fuente: TN