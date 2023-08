Daniel Orozco, sobre el intento de saqueo: "Estamos preocupados"

En tanto, Orozco se refirió a las críticas de Adriana Cano, la candidata del PJ a intendente de Las Heras y pidió que "esto no tenga un tinte político". "Hizo un comunicado que no ayuda en nada. La salud, seguridad y educación son provincial, no es municipal. La confrontación no nos sirve, la grieta no nos sirve. Tenemos que consensuar, ver de qué manera salimos".

De todas maneras, destacó que "el accionar de la Policía fue muy bueno". "Se aumentó la seguridad. La Policía se portó bien, el personal policial estuvo a la altura de la circunstancia. Evidentemente había inteligencia policial, estaban preparados como para empezar a prevenir", señaló.

"El domingo el Ministerio de Seguridad estuvo trabajando. Se aplacó bastante y hoy estamos monitoreando con la guardia urbana municipal para prevenir", advirtió.

Escuchá la entrevista completa: