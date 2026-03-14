"Cunas de Rescate": una diputada provincial presentó un proyecto para proteger a bebés abandonados Foto: web

Por Sitio Andino Política







Ante la preocupación por los casos de bebés abandonados en Mendoza, la diputada provincial del PRO, Cintia Gómez, presentó un proyecto de ley en la Legislatura para impulsar el Programa Provincial de Cunas de Rescate. La iniciativa propone un sistema destinado a proteger a los recién nacidos y facilitar la intervención inmediata de los servicios de salud y de la Justicia.

Cunas al rescate - Proyecto PRO Cunas de rescate en Mendoza: de qué se trata el proyecto provincial Bajo el título “Una segunda oportunidad para la vida”, Gómez busca implementar un mecanismo pensado para resguardar a bebés ante situaciones extremas de abandono.

La propuesta consiste en instalar dispositivos seguros en hospitales, centros de salud y otras instituciones habilitadas, donde una persona pueda entregar de forma voluntaria, segura y confidencial a un recién nacido. De esta manera, se activarían de inmediato protocolos sanitarios y judiciales para garantizar su atención y protección.

_Diputada Cintia Gómez - (PRO) El proyecto de Gómez incluye una campaña de información y programas de contención para madres. Foto: gentileza En este sentido, el proyecto toma como referencia el sistema de Safe Haven Baby Boxes. Las cunas contarían con un sistema de detección y alarma que alertará al personal médico para asistir al menor e incorporarlo al sistema de protección integral de derechos, con la posterior intervención del fuero de familia y el eventual proceso de adopción.

Además, para la legisladora la medida también representa una herramienta de contención para madres en situación de vulnerabilidad. “Hay situaciones de profunda vulnerabilidad en las que una madre siente que no tiene salida. Este proyecto busca ofrecer una alternativa segura para proteger al bebé y evitar tragedias ”, expresó. Por último, la iniciativa prevé campañas de difusión para informar a la población sobre el funcionamiento del programa y los canales de asistencia disponibles para mujeres que atraviesen situaciones de crisis.

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