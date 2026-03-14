14 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
proyecto

"Cunas de Rescate": una diputada provincial presentó un proyecto para proteger a bebés abandonados

El proyecto de ley busca crear un programa provincial para proteger a los recién nacidos en situaciones de abandono, mediante espacios seguros que faciliten la intervención médica y judicial.

Cunas de Rescate: una diputada provincial presentó un proyecto para proteger a bebés abandonados

"Cunas de Rescate": una diputada provincial presentó un proyecto para proteger a bebés abandonados

Foto: web
Por Sitio Andino Política

Ante la preocupación por los casos de bebés abandonados en Mendoza, la diputada provincial del PRO, Cintia Gómez, presentó un proyecto de ley en la Legislatura para impulsar el Programa Provincial de Cunas de Rescate. La iniciativa propone un sistema destinado a proteger a los recién nacidos y facilitar la intervención inmediata de los servicios de salud y de la Justicia.

Cunas al rescate - Proyecto PRO

Cunas de rescate en Mendoza: de qué se trata el proyecto provincial

Bajo el título “Una segunda oportunidad para la vida”, Gómez busca implementar un mecanismo pensado para resguardar a bebés ante situaciones extremas de abandono.

Lee además
Los proyectos de ley en la provincia de Mendoza podrán obtener el sello de las normas ISO: los requisitos.
Legislatura

Los requisitos para que un proyecto de ley en Mendoza obtenga la certificación de calidad
Manuel Adorni dijo que su esposa viajó a EE.UU. invitada por Milei

Manuel Adorni dijo que su esposa viajó a EE.UU. invitada por Milei

La propuesta consiste en instalar dispositivos seguros en hospitales, centros de salud y otras instituciones habilitadas, donde una persona pueda entregar de forma voluntaria, segura y confidencial a un recién nacido. De esta manera, se activarían de inmediato protocolos sanitarios y judiciales para garantizar su atención y protección.

_Diputada Cintia Gómez - (PRO)
El proyecto de Gómez incluye una campaña de información y programas de contención para madres.

El proyecto de Gómez incluye una campaña de información y programas de contención para madres.

En este sentido, el proyecto toma como referencia el sistema de Safe Haven Baby Boxes. Las cunas contarían con un sistema de detección y alarma que alertará al personal médico para asistir al menor e incorporarlo al sistema de protección integral de derechos, con la posterior intervención del fuero de familia y el eventual proceso de adopción.

Además, para la legisladora la medida también representa una herramienta de contención para madres en situación de vulnerabilidad. “Hay situaciones de profunda vulnerabilidad en las que una madre siente que no tiene salida. Este proyecto busca ofrecer una alternativa segura para proteger al bebé y evitar tragedias ”, expresó.

Por último, la iniciativa prevé campañas de difusión para informar a la población sobre el funcionamiento del programa y los canales de asistencia disponibles para mujeres que atraviesen situaciones de crisis.

Temas
Seguí leyendo

Juicio por YPF: el pedido de Estados Unidos para suspender un proceso judicial sacude el caso

Paso clave para la tercera trocha del Acceso Este: convocan a la última audiencia pública

San Rafael: la lucha antigranizo tuvo menor costo y redujo daños pese a más tormentas

"Lo banco a muerte": el fuerte respaldo de una figura del Gobierno a Manuel Adorni

¿Chau a la ropa de calle?: los presos usarían mameluco y crocs

Avanza el proceso para reemplazar al consejero de Irrigación que renunció tras el escándalo de alcoholemia

El Gobierno de Mendoza destina una suma millonaria a una obra hídrica en el río Tunuyán

Javier Milei vuelve a viajar al exterior: cuál es el destino y con quiénes se reunirá

LO QUE SE LEE AHORA
Nuevo giro en el juicio por YPF: Estados Unidos pidió suspender un proceso judicial clave

Juicio por YPF: el pedido de Estados Unidos para suspender un proceso judicial sacude el caso

Las Más Leídas

Adiós inesperado en MasterChef Celebrity: la querida participante que dejó la competencia video

Adiós inesperado en MasterChef Celebrity: la querida participante que dejó la competencia

A qué hora se sortea el Telekino y de cuánto es el premio de este domingo 15 de marzo

A qué hora se sortea el Telekino y de cuánto es el premio de este domingo 15 de marzo

Emiliano Fernández fue víctima de un brutal ataque en Las Heras video

Salía de un robo, lo vio pasar en bicicleta y lo mató: a cuatro años del crimen de Emiliano Fernández en Las Heras

Si viste Máquina de Guerra en Netflix, este es el significado real de su final video

Si viste "Máquina de Guerra" en Netflix, este es el significado real de su final

Discapacidad en Mendoza: más de 100 centros en alerta por falta de pago de Nación.

Colapsa la atención en centros de discapacidad de Mendoza