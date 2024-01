¿Cuántos policías hay en actividad en Mendoza?

“El resto no es que estén haciendo actividad que no tienen relación con el ministerio, por ahí no son policías que salen a la calle pero están cumpliendo tareas del ministerio”, explicó Rus, en un pasaje de la entrevista con SITIO ANDINO.

En base a estos datos oficiales, se estima que el 70% del total de efectivos son hombres.

Mercedes Rus.jpg La ministra Mercedes Rus prometió "equilibrar" la cantidad de policías hombres y mujeres. Foto: Yemel Fil

Y ese dato no es uno más para la ministra. Rus anticipó que el objetivo es “equilibrar” esos porcentajes.

“Esos porcentajes se van a ir equiparando porque en los cursos de auxiliares tenemos más paridad. Yo te puedo decir que en el 2015 teníamos un 10% de mujeres y un 90% de hombres y hoy tenés en un curso de auxiliares 25 varones y 20 mujeres”, explicó la ministra.

Cargos jerárquicos

Otro de los objetivos de la ministra es lograr una paridad de género en los cargos jerárquicos, por lo que se estima que en los próximos cuatro años podrían haber más ascensos para mujeres policías. En la actualidad casi la totalidad de dichos cargos están en manos de hombres.

En base a esto, Rus prometió aumentar la cantidad total de policías y destacó el nombramiento de nuevos efectivos en los primeros días de su gestión.

“Una de las primeras cosas que hicimos fue, por decreto, nombrar nuevos policías y penitenciarios”, destacó.

En tanto que aclaró que se necesitarán más penitenciarios por la inauguración de nuevos completos en la provincia.