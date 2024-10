¿Cuánto dura la paciencia por la recesión económica?: la opinión de Cornejo

Alfredo Cornejo sobre las políticas de Javier Milei: "Yo también me empiezo a poner impaciente"

En el marco del 214° aniversario de la Policía de Mendoza, el gobernador Alfredo Cornejo habló sobre la situación económica y la "paciencia" que los argentinos tienen, a la espera de mejoras económicas. Allí, aseguró: "Yo también me empiezo a poner impaciente" .

El mandatario provincial resaltó que, objetivamente, la pobreza, la inflación, la economía en negro y la inseguridad son temas que "sin dudas son responsabilidad de la Nación" porque "tiene los instrumentos para mejorar el precio, para que no haya economía en negro, para que AFIP cobre los impuestos adecuados".

" El tipo de cambio no depende de la provincia. Todas esas cosas son responsabilidad de la Nación ", sostuvo Cornejo. Sin embargo, remarcó la necesidad de "hacerse responsable".

"Soy un dirigente responsable. Gobernar la provincia de Mendoza, que para mi es una provincia ejemplo en muchos aspectos, tiene que hacerme responsable. Yo no puedo decir que el gobierno tiene que tener resultados la semana que viene , cuando los problemas se arrastran de hace muchísimo tiempo".

Frente a un complejo contexto económico en el que la sociedad está inmerso, el Gobernador relató que "la paciencia", en realidad es del conjunto del pueblo argentino.

"El que está teniendo paciencia es el conjunto del pueblo argentino que está apoyando al Gobierno (de Javier Milei) a pesar del ajuste de la economía que está haciendo, que es un ajuste muy fuerte. Buena parte de los argentinos está apoyando eso, pero la mayoría sabe que estos cambios van a llevar su tiempo", dijo.

Y continuó: "Yo espero resultados más rápidos en todos los aspectos, en materia de baja de la inflación, espero que suba el salario promedio, espero que sea pronto, y yo también me empiezo a poner impaciente, es decir, objetivamente, porque no me gusta la situación de recesión, de falta de actividad, así que la impaciencia también la tengo yo".

alfredo cornejo.jpg El gobernador Alfredo Cornejo presentó más obras que se realizarán con los USD 1.023 millones en la provincia de Mendoza. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Consultado por las situaciones que "le corresponden a Nación", el Gobernador sostuvo que "sería mucho más fácil hacerse el distraído, como hacen a veces algunos intendentes, de las situaciones que existen de pobreza, de recesión económica", pero indicó: "No puedo".

"Las conozco, las comparto, no las niego y las pongo en valor, insisto en que no las escondo debajo de la alfombra", dijo.

Alfredo Cornejo sobre la decisión de disolver la AFIP

A la espera de mejoras económicas para Mendoza y Argentina en general, el gobernador Alfredo Cornejo opinó sobre la disolución de AFIP.

La disolución de la AFIP y la disminución del costo de su estructura son iniciativas positivas. En la actualidad, a Mendoza, y todas a las provincias, la AFIP les retiene el 1,9% de los impuestos coparticipables para gastos de funcionamiento. Será indispensable una eliminación o al menos reducción de esa retención para que el ahorro sea equitativo", comentó Alfredo Cornejo.

“Mendoza fue pionera en la simplificación de trámites y la modernización del Estado. Desde el 2015, el Gobierno provincial trabaja en la simplificación de la ley impositiva, modernizando el cálculo de impuestos, reduciendo la burocracia y la planta de personal en la Administración Tributaria Mendoza (ATM), mediante la implementación de tecnología”, destacó el primer mandatario en sus redes sociales.

A su vez puntualizó que "es necesario que los recursos generados en nuestra provincia permanezcan aquí, para seguir invirtiendo en infraestructura, educación y salud, y asegurar el crecimiento económico sostenible que nos permita consolidar un Estado eficiente y al servicio de todos".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/alfredocornejo/status/1848500439815160091&partner=&hide_thread=false La disolución de la AFIP y la disminución del costo de su estructura son iniciativas positivas.



En la actualidad, a Mendoza, y todas a las provincias, la AFIP les retiene el 1,9% de los impuestos coparticipables para gastos de funcionamiento. Será indispensable una eliminación o… — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) October 21, 2024

También puede interesarte leer: La posición de Cornejo sobre la disolución de la AFIP y cómo impacta en Mendoza