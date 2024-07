Cuáles son los gobernadores que le dieron la espalda a Javier Milei.

Los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Sergio Ziliotto (La Pampa) son los cinco mandatarios que le darán hoy la espalda al presidente Javier Milei y no asistirán a la cita en Tucumán.

En Tucumán Sorpresa: Victoria Villarruel no asistirá al Pacto de Mayo

La foto para el FMI

Kicillof había dicho que no asistiría porque el acuerdo era "un contrato de adhesión al ideario libertario de Milei".

Este lunes, Quintela ratificó su rechazo y subrayó que las políticas del gobierno nacional llevarán a un "genocidio en la Argentina".

"Si quieren una foto para mostrarle al Fondo Monetario, conmigo no cuenten", había advertido Ziliotto.

Por su parte, el fueguino Melella enfatizó: "No voy a firmar lo que no está consensuado, no está acordado o discutido mínimamente".

Consideró, en tanto, que el pacto que se firmará en Tucumán tienen puntos que son un contrasentido o simplemente "son títulos realmente vacíos".