Cruje Cambia Mendoza: nuevos cruces del radicalismo con De Marchi

En el último tiempo el diputado nacional profundizó las críticas a la gestión de Rodolfo Suarez, e incluso a la de Alfredo Cornejo , y desde el radicalismo están que trinan con el dirigente del partido amarillo, quien no oculta su deseo de ser candidato a gobernador , ya sea por dentro o por fuera de la alianza que se formó en 2015.

Mucho por hacer. Mendoza está entre las 3 provincias que menos crecieron del país. Sólo superada por Catamarca y Santa Cruz. No es un problema del actual gobierno, porque se toman los últimos 15 años (2004/2021), pero es fundamental reconocer donde estamos para poder mejorar. pic.twitter.com/2vQnWk8gCf

El primero en responderle al coordinador de la mesa nacional del porteño Horacio Rodríguez Larreta fue el jefe del bloque de CM en el Senado local, Martín Kerchner. El exministro de Economía de Cornejo ironizó: “¿entonces el modelo a seguir es el de Chaco y Santiago del Estero?”.

“Esto ocurrió en un país en donde el Estado avanzó sobre las pymes, impidiendo la creación de empleo y con la inflación más alta de los últimos 20 años”, agregó el legislador, quien tiene un particular interés por Luján de Cuyo, tierra de De Marchi, donde ya compitió por la intendencia en 2019 y podría reintentarlo este año.

De la misma cámara, la presidenta provisional Natacha Eisenchlas descargó que “un índice no describe una realidad compleja y multidimensional”. “Hay que tener en cuenta que las cinco provincias cuyo PBG ha crecido más según el informe de CEPAL tienen tasas de empleo menores a las de Mendoza e inferiores a la media nacional”, acotó.

También hizo hincapié que las dos provincias que encabezan el ranking (Santiago del Estero y Chaco) cuentan con índices de pobreza mayores a Mendoza y al promedio nacional.

“Podemos pensar, entonces, que es importante crecer, pero más importante aún es analizar qué se hace con ese crecimiento, cómo se distribuye la riqueza. Si no, corremos el riesgo de sesgar la mirada y tener un diagnóstico incompleto. Nada hay que festejar cuando se trata de la realidad económica y social de nuestro país. Pero sí podemos advertir lo que hemos logrado en Mendoza desde 2015 hasta hoy. Para NO PONERLA EN RIESGO. Asumiendo que falta, que mientras haya mendocinos que sufren estamos en deuda. Convencidos, como estamos, de que éste es camino”, escribió la senadora en Twitter.

Está claro que la relación entre el referente del PRO y el principal partido de Cambia Mendoza no pasa su mejor momento. Y el distanciamiento podría reafirmarse en el corto plazo.

Suarez De Marchi - 395115 La relación entre Omar De Marchi y otros miembros de Cambia Mendoza no pasa el mejor de sus momentos. ¿Se baja del frente?

Pelea con otro aliado de Cambia Mendoza

De Marchi tuvo otro “round” con un aliado de CM, en este caso con el presidente de Libres del Sur en Mendoza, el senador Ernesto Mancinelli. Ello a raíz de una declaración que hizo en una entrevista con el medio Memo, en la cual halagó al dirigente, pero atacó a su fuerza que “toma supermercados, usurpa calles, barrios o terrenos en Buenos Aires”.

“Evidentemente hay dos cosas seguras: la primera, que Omar De Marchi odia profundamente a los pobres. La segunda, que está demasiado tiempo en Buenos Aires”, replicó el legislador de LdS.

Y continuó: “Cuando la gente recurre a los supermercados a pedir alimentos, es porque está desesperada y fundamentalmente porque no encuentra respuesta en los gobiernos. La política de entrega de alimentos del Gobierno Nacional es muy, muy mala. Cuando la gente toma o usurpa terrenos es porque no le queda otra alternativa, y porque las políticas públicas de viviendas han fracasado rotundamente. No entender esto, es estar alejados de los problemas de nuestro pueblo humilde y trabajador, casi el 50% de la población”.

“Es lógico que De Marchi no lo entienda, él representa al 5% rico. Pero lo más grave es que no conozca la realidad de Mendoza. Acá no ha habido reclamos en los super porque hay un Estado Provincial presente garantizando la subsistencia mínima con alimentos a su gente”, planteó Mancinelli en su descargo.

Y por último, lanzó: “vamos a seguir defendiendo los intereses de los sectores más humildes de nuestra sociedad, que han sido bastardeados y condenados a la pobreza por los sucesivos gobiernos. Le guste a quien le guste. Si a De Marchi no le gusta, que se vaya de Cambia Mendoza”.