Cruces por la legalidad de la primera sesión que presidió Villarruel: qué dijeron los mendocinos

Tras obtener el respaldo de Juntos por el Cambio, el peronismo no kirchnerista y las bancadas provinciales en la reunión de labor parlamentaria del martes, la vicepresidenta de la Nación Victoria Villarruel presidió este miércoles su primera sesión especial en el Senado, donde no faltaron los fuerte cruces entre los legisladores de Unión por la Patria (UP) y el resto de las fuerzas.